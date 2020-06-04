Минтруд отчитался о выплатах 162 млрд руб. на детей от 3 до 16 лет

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Россиянам с 1 по 3 июня выплатили 162 млрд руб. в качестве пособий во время пандемии коронавируса для детей в возрасте от трех до 16 лет. Об этом говорится в сообщении, направленном Министерством труда в РБК.

За эти три дня Пенсионный фонд России перечислил единовременные выплаты в размере 10 тыс. руб. для 11,3 млн семей. Финансовая поддержка затронула более 16,2 млн детей в возрасте от трех до 16 лет, уточнили в ведомстве.

О мере поддержки семей с детьми в условиях эпидемии COVID-19 в виде единовременной выплаты в размере 10 тыс. руб. 11 мая объявил президент России Владимир Путин. Претендовать на единовременные выплаты в размере 10 тыс. руб. могут семьи с детьми от трех до 16 лет.

Подать заявку на оформление единовременной выплаты можно на портале госуслуг и в отделениях пенсионного фонда до 1 октября 2020 года, заявления рассматривают пять рабочих дней, пособия выплачиваются в течение трех рабочих дней.