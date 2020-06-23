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Минфин разъяснил порядок начисления выплат семьям с детьми до 16 лет

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press
Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Единовременные выплаты семьям с детьми в возрасте от рождения до 16 лет в июле будут начислены автоматически тем, кто получил такую выплату в июне. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Минфина России.

«При этом теперь эту выплату смогут получить все дети с рождения до 16 лет, а не с трех до 16 лет, как было предусмотрено ранее», — пояснили в ведомстве.

Как ранее сообщили РБК в пресс-службе Минтруда, в общей сложности на выплаты направят 274 млрд руб. Пособия могут быть назначены более чем на 27 млн детей. Их начнут перечислять с 1 июля.

Россияне, не получившие выплаты на детей в возрасте от нуля до трех лет, а также в возрасте от трех до 16 лет, смогут подать заявление на получение выплат до 1 октября, отметил министр. По его словам, средства будут начислены единой суммой.

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Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Вторую единовременную выплату в размере 10 тыс. руб. для детей в возрасте от рождения до 16 лет в ходе обращения к нации 23 июня анонсировал президент России Владимир Путин. Помимо этого президент продлил на два месяца выплату пособий в размере 3 тыс. руб. для безработных граждан с детьми.

Выплаты в размере 5 тыс. руб. для семей с детьми в возрасте до трех лет Владимир Путин предложил ввести в мае. Эти пособия выплачивались в период с апреля по июнь. Семьям с детьми в возрасте от трех до 16 лет были назначены единовременные пособия в размере 10 тыс. руб.

Теги: Минфин России, выплаты
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