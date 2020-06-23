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На выплаты семьям с детьми до 16 лет направят более 270 млрд руб.

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press
Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

На единовременные выплаты семьям с детьми в возрасте до 16 лет направят 274 млрд руб. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Минтруда России.

По словам министра труда и социальной защиты Антона Котякова, выплаты могут быть назначены более чем на 27 млн детей. Пособия начнут перечислять с 1 июля.

«Для нее (выплаты. — РБК) не требуется подавать заявление: средства будут перечислены родителям, которые уже получили ежемесячные выплаты на детей до трех лет или единовременную выплату на детей в возрасте от трех до 16 лет на основании данных, которые имеются в распоряжении Пенсионного фонда», — сказал министр.

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Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Родители, не получившие выплаты, предназначенные для детей в возрасте от нуля до трех лет, а также в возрасте от трех до 16 лет, смогут подать заявление на получение выплат до 1 октября. В таком случае ранее введенные выплаты, а также новое пособие будут перечислены единой суммой, отметил Котяков.

Как и предыдущие введенные в период распространения коронавирусной инфекции выплаты на детей, данное пособие не облагается налогом и не учитывается при назначении других мер социальной поддержки.

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23 июня президент России Владимир Путин в обращении к нации анонсировал вторую выплату пособий в размере 10 тыс руб. Впоследствии он подписал соответствующий указ. Также Путин на два месяца продлил выплаты в размере 3 тыс. руб. для безработных граждан с детьми.

В мае президент предложил установить выплаты в размере 5 тыс. руб. для семей с детьми в возрасте до трех лет. Данные пособия выплачивались в период с апреля по июнь. Для семей с детьми от трех до 16 лет предусматривалась единовременная выплата в 10 тыс. руб.

Теги: Минтруд РФ, выплаты
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