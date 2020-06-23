На выплаты семьям с детьми до 16 лет направят более 270 млрд руб.

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На единовременные выплаты семьям с детьми в возрасте до 16 лет направят 274 млрд руб. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Минтруда России.

По словам министра труда и социальной защиты Антона Котякова, выплаты могут быть назначены более чем на 27 млн детей. Пособия начнут перечислять с 1 июля.

«Для нее (выплаты. — РБК) не требуется подавать заявление: средства будут перечислены родителям, которые уже получили ежемесячные выплаты на детей до трех лет или единовременную выплату на детей в возрасте от трех до 16 лет на основании данных, которые имеются в распоряжении Пенсионного фонда», — сказал министр.

Родители, не получившие выплаты, предназначенные для детей в возрасте от нуля до трех лет, а также в возрасте от трех до 16 лет, смогут подать заявление на получение выплат до 1 октября. В таком случае ранее введенные выплаты, а также новое пособие будут перечислены единой суммой, отметил Котяков.