Лукашенко прибыл в Москву на парад Победы

Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Москву, сообщается на его сайте.

Отмечается, что 24 июня он будет присутствовать на параде Победы на Красной площади вместе с сыновьями.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне приедут лидеры девяти стран. На мероприятии будут присутствовать лидеры Белоруссии, Абхазии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Сербии, Таджикистана, Узбекистана и Южной Осетии.

Накануне посольство Хорватии сообщило, что президент Зоран Миланович не приедет на парад, поскольку у него сломался самолет. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что не будет присутствовать на параде из-за эпидемиологической ситуации. Президент Азербайджана Ильхам Алиев также решил не приезжать в Москву из-за карантина в его стране.