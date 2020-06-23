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Кремль перечислил иностранных лидеров на параде Победы в Москве

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

На московский парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне приедут лидеры девяти зарубежных стран. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Песков уточнил, что присутствие на мероприятии подтвердили лидеры Абхазии, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Сербии, Таджикистана, Узбекистана, Южной Осетии.

Кроме того, в столицу прибудут член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, председатель исполкома СНГ Сергей Лебедев, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович и генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась.

Кремль оценил отказ лидера Хорватии посетить парад из-за поломки самолета
Политика
Дмитрий Песков

Ранее посольство Хорватии в России сообщило, что хорватский президент Зоран Миланович не приедет на московский парад, так как у него «сломался самолет». Еще несколько иностранных лидеров отказались от поездки в Москву из-за обстановки с коронавирусом в их странах.

Песков заявил в ответ, что Россия с пониманием относится к зарубежным политикам, которые хотят участвовать в параде, но не могут из-за обстоятельств. «Мы признательны за изначальную готовность разделить с нами радость этого праздника», — сказал он.

Теги: Дмитрий Песков, Парад Победы
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