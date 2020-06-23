СМИ узнали о плане Минприроды сократить зоны контроля лесных пожаров

Труднодоступные участки лесов, на которых пожары можно не тушить, предлагается сократить с действующих 50% лесного фонда до 6%. На такие зоны летом 2019 года пришлось 90% всех лесных пожаров

Министерство природных ресурсов предлагает значительно сократить «зоны контроля», на которых региональным властям можно не тушить лесные пожары. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на проект поправок к правилам тушения лесных пожаров, подготовленным ведомством.

На «зоны контроля» сейчас приходится около половины всего лесного фонда России, Минприроды предлагает сократить их до 6% площади, пишет газета. Как сообщает издание, 90% пожаров лета 2019 года пришлось именно эти зоны. По действующему порядку к ним относятся леса, «расположенные на труднодоступных и удаленных территориях», пожары в них можно не тушить, если они не угрожают населенным пунктам или объектам экономики, а стоимость тушения превышает величину ущерба от пожаров.

Теперь к зонам, где можно не тушить пожары, ведомство предлагает относить только «нелесные земли, которые расположены в резервных лесах».

«Коммерсантъ» отмечает, что ранее у Минприроды по этому поводу была другая позиция. В мае газета писала со ссылкой на материалы ведомства, направленные в правительство, что при полной отмене зон контроля потребуется «кратное увеличение сил и средств и необходимость создания новых авиаотделений и наземных служб». В ведомстве тогда добавили, что из всех земель лесного фонда около 350 млн га технологически недоступны для лесопожарных формирований.