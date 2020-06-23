СМИ узнали о плане Минприроды сократить зоны контроля лесных пожаров
Министерство природных ресурсов предлагает значительно сократить «зоны контроля», на которых региональным властям можно не тушить лесные пожары. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на проект поправок к правилам тушения лесных пожаров, подготовленным ведомством.
На «зоны контроля» сейчас приходится около половины всего лесного фонда России, Минприроды предлагает сократить их до 6% площади, пишет газета. Как сообщает издание, 90% пожаров лета 2019 года пришлось именно эти зоны. По действующему порядку к ним относятся леса, «расположенные на труднодоступных и удаленных территориях», пожары в них можно не тушить, если они не угрожают населенным пунктам или объектам экономики, а стоимость тушения превышает величину ущерба от пожаров.
Теперь к зонам, где можно не тушить пожары, ведомство предлагает относить только «нелесные земли, которые расположены в резервных лесах».
«Коммерсантъ» отмечает, что ранее у Минприроды по этому поводу была другая позиция. В мае газета писала со ссылкой на материалы ведомства, направленные в правительство, что при полной отмене зон контроля потребуется «кратное увеличение сил и средств и необходимость создания новых авиаотделений и наземных служб». В ведомстве тогда добавили, что из всех земель лесного фонда около 350 млн га технологически недоступны для лесопожарных формирований.