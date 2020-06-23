СМИ узнали о плане Минприроды сократить зоны контроля лесных пожаров

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 июня
USD ЦБ: 69,48 (-0,09) Quote, 22 июн, 13:48
Курс евро на 23 июня
EUR ЦБ: 77,83 (-0,18) Quote, 22 июн, 13:48
Еще 2578 человек выздоровели от COVID-19 в Москве Общество, 10:43 За сутки в России от коронавируса умерли 153 человека Общество, 10:42 В России за сутки выявили 7,4 тыс. зараженных коронавирусом Общество, 10:42 Глава Росстата заявил об идее изменить расчет индекса потребительских цен Экономика, 10:30 Экологи связали потоп в Москве с выброшенными медицинскими масками Зеленая экономика, 10:30  Баланс между работой и семьей — как молодому отцу обойтись без жертв РБК и STADA, 10:29 Росреестр назвал округа — лидеры Москвы по сделкам с жильем и ипотекой Недвижимость, 10:07 Машину отобрали через год после покупки. Как избежать неприятностей Авто, 10:06 «Российская промышленность обречена. На неспешный рост» — выводы ВШЭ Pro, 10:04 Более 20 000 розничных торговых точек в США начнут продавать биткоин Крипто, 10:02 Глава Росстата рассказал о помощи коту заболевшего COVID-19 сотрудника Общество, 10:00 Сотня за 2,8 секунды, 400 км и зарядка за 20 минут: электрический Porsche РБК и Porsche, 10:00 Болтон назвал загадкой отношение Трампа к Путину Политика, 09:50 СМИ узнали о плане Минприроды сократить зоны контроля лесных пожаров Общество, 09:43
Общество ,  
0 

СМИ узнали о плане Минприроды сократить зоны контроля лесных пожаров

Труднодоступные участки лесов, на которых пожары можно не тушить, предлагается сократить с действующих 50% лесного фонда до 6%. На такие зоны летом 2019 года пришлось 90% всех лесных пожаров

Министерство природных ресурсов предлагает значительно сократить «зоны контроля», на которых региональным властям можно не тушить лесные пожары. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на проект поправок к правилам тушения лесных пожаров, подготовленным ведомством.

На «зоны контроля» сейчас приходится около половины всего лесного фонда России, Минприроды предлагает сократить их до 6% площади, пишет газета. Как сообщает издание, 90% пожаров лета 2019 года пришлось именно эти зоны. По действующему порядку к ним относятся леса, «расположенные на труднодоступных и удаленных территориях», пожары в них можно не тушить, если они не угрожают населенным пунктам или объектам экономики, а стоимость тушения превышает величину ущерба от пожаров.

Теперь к зонам, где можно не тушить пожары, ведомство предлагает относить только «нелесные земли, которые расположены в резервных лесах».

«Коммерсантъ» отмечает, что ранее у Минприроды по этому поводу была другая позиция. В мае газета писала со ссылкой на материалы ведомства, направленные в правительство, что при полной отмене зон контроля потребуется «кратное увеличение сил и средств и необходимость создания новых авиаотделений и наземных служб». В ведомстве тогда добавили, что из всех земель лесного фонда около 350 млн га технологически недоступны для лесопожарных формирований.

Путин поручил правительству увеличить наказание за лесные пожары
Общество
Фото: МЧС РФ / Global Look Press

Отвечая на запрос газеты, в Минприроды сообщили, что сейчас совместно с Рослесхозом прорабатывают вопрос об изменениях в Правила тушения лесных пожаров в том, что касается определения четких критериев для описания «зон контроля». «Анализ региональной практики показал, что термин «труднодоступные и удаленные территории» понимается неоднозначно», — сообщили в ведомстве.

В конце мая Минприроды уже сообщало о планах свести к минимуму такие территории и их переводе в статус активно охраняемых. Так, с начала 2020 года их площадь уже сократилась на 15%. При этом Новосибирская, Свердловская и Тюменская области полностью отказались от таких зон.

Как сообщает ведомство, по состоянию на январь 2020 года площадь земель лесного фонда достигала 1,145 млрд га: защитные и эксплуатационные леса в совокупности занимают порядка 880 млн га. На 266 млн гектаров расположены резервные леса, на которых не производится лесохозяйственная или лесопромышленная деятельность. К этой категории относятся наиболее удаленные и крайне труднодоступные территории. Они и составляют половину (50%) всей территории зон контроля.

За пять месяцев 2020 года площадь лесных пожаров в России сократилась на 26%.

Лесные пожары в Забайкальском крае. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Летом 2019 года из-за лесных пожаров режим ЧС вводили на территории Иркутской области, Красноярского края, Якутии и Бурятии. Общая площадь возгорания, по данным на 30 июля 2019 года, составляла 2,7 млн га. По оценкам Рослесхоза, ущерб от лесных пожаров в 2019 году составил 7 млрд руб.

По данным федеральной «Авиалесоохраны», по состоянию на 23 июня в России непотушенными остаются 109 лесных пожаров на площади 42,22 га. В частности, непотушенными остаются 32 пожара на площади 17 га в Камчатском крае.

Автор: Анна Томилова, Владислав Гордеев
Теги: лесные пожары, Минприроды, поправки
Материалы по теме
Площадь лесных пожаров в России сократилась на 26%
Общество
Лесные пожары в России охватили площадь почти в 25 тыс. га
Общество
Лесные пожары в Забайкальском крае. Фоторепортаж
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter