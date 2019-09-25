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Экономика ,  
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Минсельхоз оценил ущерб аграриев от стихии в 2019 году в 11 млрд руб.

В результате чрезвычайных ситуаций с начала 2019 года аграрии потеряли 11 млрд руб., сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в рамках «правительственного часа» в Госдуме, передает ТАСС.

«Свои коррективы в работу аграриев вносит погода. На сегодня режим ЧС объявлен в 18 регионах. По нашей оценке, площадь гибели сельскохозяйственных культур превышает 1 млн га. Сумма ущерба может составить около 11 млрд руб.», — сказал Патрушев. Кроме того, он отметил, что еще 1,5 млрд руб. может потерять российское животноводство из-за болезней животных.

Ранее замминистра сельского хозяйства Елена Фастова сообщила, что Иркутская область и Забайкальский край в рамках указа президента уже получили выплаты в размере 475 млн и 800 млн руб. соответственно. Она добавила, что около 5 млрд руб. помощи получат аграрии из Амурской и Еврейской областей, а также из Хабаровского и Приморского краев, которые пострадали от наводнений.

Режим ЧС также введен в Пензенской, Саратовской, Кировской и Нижегородской областях, Чечне, Чувашии, Северной Осетии — Алании, Мордовии, Башкирии и Татарстане.

Паводок в Иркутской области начался в конце июня из-за сильных дождей. В результате наводнения погибли 25 человек. Сумма ущерба, по предварительной оценке местных властей, составила 29 млрд руб. Министр сельского хозяйства в Амурской области Олег Турков на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям оценил предварительный ущерб от потери урожая из-за паводков в 1,5 млрд руб. Паводки затронули также Дальний Восток. Власти Хабаровска оценили потери от паводка в 1 млрд руб.

Также летом этого года режим ЧС вводили на территории Иркутской области, Красноярского края, Якутии и Бурятии из-за крупных лесных пожаров. Общая площадь возгорания, по данным на 30 июля, составляла 2,7 млн га. По оценкам Рослесхоза, ущерб от лесных пожаров в 2019 году составил 7 млрд руб.

Теги: чрезвычайная ситуация, экономический ущерб, АПК
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Власти Хабаровска оценили ущерб от паводка в 1 млрд руб.
Общество
Рослесхоз подсчитал ущерб от лесных пожаров в 2019 году
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