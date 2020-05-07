Лесные пожары в Забайкальском крае. Фоторепортаж

В Забайкалье продолжаются лесные пожары: к началу мая на этот регион приходится самая крупная в стране площадь, пройденная огнем, — более 38 тыс. га. Здесь введен режим ЧС. Пожары в Забайкальском крае — в фоторепортаже РБК

Режим ЧС из-за пожаров власти Забайкалья ввели в апреле. Жителям запрещено выезжать в лес. С 1 мая в большинстве регионов России действует особый противопожарный режим На фото: сотрудники полиции на месте пожара в районе поселка Антипиха неподалеку от Читы К 7 мая в Забайкальском крае действовали 22 лесных пожара, их общая площадь составила почти 39 тыс. га Десять пожаров на площади 37 тыс. га накануне удалось локализовать Распространению огня в регионе способствует погода: в «Авиалесоохране» отметили ​, что в Читинском районе значительных осадков не было три месяца В ближайшие дни в Забайкальском крае синоптики прогнозируют сильный ветер, в МЧС рекомендовали приостановить хозяйственные работы, связанные с тепловым излучением. Использовать открытый огонь запрещено Президент Владимир Путин поручил усилить ответственность за нарушения, приводящие к лесным пожарам Всего в России к 7 мая действовало 57 лесных пожаров на площади более 45 тыс. га