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Лесные пожары в Забайкальском крае. Фоторепортаж

В Забайкалье продолжаются лесные пожары: к началу мая на этот регион приходится самая крупная в стране площадь, пройденная огнем, — более 38 тыс. га. Здесь введен режим ЧС. Пожары в Забайкальском крае — в фоторепортаже РБК
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Режим ЧС из-за пожаров власти Забайкалья ввели в апреле. Жителям запрещено выезжать в лес. С 1 мая в большинстве регионов России действует особый противопожарный режим

На фото: сотрудники полиции на месте пожара в районе поселка Антипиха неподалеку от Читы

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
К 7 мая в Забайкальском крае действовали 22 лесных пожара, их общая площадь составила почти 39 тыс. га
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
Десять пожаров на площади 37 тыс. га накануне удалось локализовать
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
Распространению огня в регионе способствует погода: в «Авиалесоохране» отметили​, что в Читинском районе значительных осадков не было три месяца
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
В ближайшие дни в Забайкальском крае синоптики прогнозируют сильный ветер, в МЧС рекомендовали приостановить хозяйственные работы, связанные с тепловым излучением. Использовать открытый огонь запрещено
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
Президент Владимир Путин поручил усилить ответственность за нарушения, приводящие к лесным пожарам
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
Всего в России к 7 мая действовало 57 лесных пожаров на площади более 45 тыс. га
Теги: мультимедиа, лесные пожары, Забайкалье
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