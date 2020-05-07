Общество , 07 мая, 13:09
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Лесные пожары в Забайкальском крае. Фоторепортаж
В Забайкалье продолжаются лесные пожары: к началу мая на этот регион приходится самая крупная в стране площадь, пройденная огнем, — более 38 тыс. га. Здесь введен режим ЧС. Пожары в Забайкальском крае — в фоторепортаже РБК
К 7 мая в Забайкальском крае действовали 22 лесных пожара, их общая площадь составила почти 39 тыс. га
Десять пожаров на площади 37 тыс. га накануне удалось локализовать
Распространению огня в регионе способствует погода: в «Авиалесоохране» отметили, что в Читинском районе значительных осадков не было три месяца
В ближайшие дни в Забайкальском крае синоптики прогнозируют сильный ветер, в МЧС рекомендовали приостановить хозяйственные работы, связанные с тепловым излучением. Использовать открытый огонь запрещено
Президент Владимир Путин поручил усилить ответственность за нарушения, приводящие к лесным пожарам
Всего в России к 7 мая действовало 57 лесных пожаров на площади более 45 тыс. га