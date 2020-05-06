Путин поручил правительству увеличить наказание за лесные пожары

Фото: МЧС РФ / Global Look Press

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить и представить предложения об усилении санкций за нарушения требований пожарной безопасности, приведших к лесным пожарам. Поручение вошло в перечень мер по итогам состоявшегося 27 апреля совещания, посвященном ситуации с паводками и пожарами в регионах, опубликованный на сайте Кремля.

Кабмин совместно с МЧС и заинтересованными органами исполнительной власти субъектов должны подготовить изменения в законодательство до 1 июня. Соответствующие предложения должны ужесточить ответственность граждан и юридических лиц за нарушения требований пожарной безопасности, которые в том числе наносят ущерб лесным насаждениям.

Президент также поручил правительству до 1 июня обеспечить пожарных и добровольцев, участвующих в тушении, бесплатным питанием и питьевой водой. Кроме того, кабмин вместе с МЧС и органами исполнительной власти регионов должны до 20 мая создать необходимый запас средств индивидуальной защиты для волонтеров и организаций, которые предупреждают и ликвидируют последствия природных и техногенных ЧС во время эпидемии коронавируса.