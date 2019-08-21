Рослесхоз подсчитал ущерб от лесных пожаров в 2019 году

По словам врио главы ведомства Михаила Клинова, по предварительным оценкам, потери от пожаров в лесах оцениваются в 7 млрд руб. Ранее Счетная палата оценивала ущерб за первые полгода в 2,4 млрд руб.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Совокупный экономический ущерб от лесных пожаров, случившихся в России с начала 2019 года, составил около 7 млрд руб. Об этом заявил на брифинге временно исполняющий обязанности руководителя Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Михаил Клинов.

«Приближенная цифра по состоянию на сегодняшний день — 7 [млрд руб.]. Более точно назвать пока нельзя, потому что необходимо обследование мест, пройденных пожарами, чтобы понять, погибли ли насаждения и требуется ли им восстановление, определить количество и качество пострадавшей древесины», — сказал Клинов (цитата по «РИА Новости»).

Ранее Счетная палата оценивала потери от лесных пожаров в январе—июне 2019 года в 2,4 млрд руб., расходы государства на охрану лесов от пожаров — в 6,6 млрд руб. За предыдущие три года ущерб от лесных пожаров, по подсчетам аудиторов, составил 68,9 млрд руб.

8 августа глава правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении около 6 млрд руб. из резервного фонда для Рослесхоза, МЧС и Минобороны России для тушения пожаров в Красноярском крае, Иркутской области и Якутии. Ранее в этих регионах был введен режим ЧС.