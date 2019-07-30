В пяти регионах России ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин на совещании с вице-премьерами заявил, что режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров введен в пяти регионах России, сообщается на сайте правительства.

По словам министра, наиболее сложная ситуация наблюдается в Иркутской области, Красноярском крае, Республике Саха (Якутия) и Бурятии.

«Площадь лесных пожаров с зонами контроля составляет 2,7 млн га, что на 12% больше уровня прошлого года. В тушении пожаров в помощь региональным силам задействованы 95% личного состава федеральной «Авиалесоохраны» и вся имеющаяся техника», — добавил Кобылкин.

Министр отметил, что несмотря на принимаемые меры, остается угроза задымления населенных пунктов. По его словам, основной причиной пожаров в сибирских регионах являются сухие грозы. При этом есть вероятность повышения средних значений температур в разных регионах страны.