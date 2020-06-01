Площадь лесных пожаров в России сократилась на 26%

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С начала года в России спасатели потушили почти 5,7 тыс. лесных пожаров на площади более 830 тыс. га. Об этом говорится в сообщении заместителя председателя правительства Виктории Абрамченко, которое поступило в РБК.

«Высокая пожарная опасность прогнозируется на территории Сибири и Дальнего Востока, а также в европейской части страны в течение всего пожароопасного сезона текущего года», — отметила Абрамченко. При этом площадь пожаров в этом году на 26% меньше, чем в предыдущем, говорится в сообщении.

По ее словам, оперативность реагирования на пожары увеличились благодаря созданию межведомственной рабочей группы Минприроды и МЧС по борьбе с лесными пожарами.

По данным федеральной «Авиалесоохраны», по состоянию на 31 мая в России непотушенными остаются 26 лесных пожаров на площади 6,4 га. В частности, спасатели продолжают тушение трех пожаров на площади 2,7 га в Иркутской области и двух пожаров на площади 2,1 га в Амурской области. Еще около десяти пожаров на площади 1,2 га пока не потушены в Хабаровском крае.