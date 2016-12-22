Защита Серебренникова заявила о перепутанной СК сумме ущерба в деле

Следствие по делу «Седьмой студии» перепутало объемы подтвержденных и не подтвержденных расходов и вменило обвиняемым не ту сумму, заявил адвокат Кирилла Серебренникова

Кирилл Серебренников (справа) и ​Дмитрий Харитонов (Фото: Михаил Почуев / ТАСС)

Следственный комитет неверно оценил объем неучтенных расходов АНО «Седьмая студия» режиссера Кирилла Серебренникова​, фактически перепутав суммы подтвержденных и не подтвержденных расходов и вменив фигурантам дела не ту сумму. Об этом заявил адвокат режиссера Дмитрий Харитонов на заседании в Мосгорсуде, который во вторник, 11 сентября, решает вопрос о продлении домашнего ареста Серебренникову.

Сейчас фигурантам дела вменяется хищение 133 млн руб. из бюджетной субсидии от министерства культуры, которая составила 216,5 млн руб. за три года. Между тем, 133 млн — это сумма, законно списанная со счета организации, и к ней у следствия как раз не может быть претензий, считает защитник. По его словам, в действительности объем неучтенных расходов «Седьмой студии» не превышает 43 млн, однако эти средства были израсходованы целевым образом.

Адвокат сослался на заключение, которое для следствия составила эксперт Татьяна Рафикова. «Из экспертизы следует, что около 77 млн руб. были потрачены на проект «Платформа» непосредственно с расчетного счета, то есть по безналу. К этим денежных средствам у следователей нет претензий. Еще 56 млн были сняты [бывшим главбухом организации Ниной] Масляевой с банковской карты. И к этим денежными средствами у следствия тоже нет претензий. Если сложить 77 млн и 56 млн, то мы получим как раз 133 миллионов рублей», — заявил Харитонов.Остаток субсидии, согласно экспертному заключению, Масляева обналичила незаконно через подставные юрлица — это 83 млн руб. Из этой суммы порядка 40 млн были выплачены из кассы «Седьмой студии» сотрудникам организации в качестве зарплаты, и эти расходы документально подтверждены, говорит Харитонов. Оставшаяся сумма в 43 млн руб. не отражена в сохранившейся бухгалтерской отчетности, эти деньги пошли на гонорары сотням артистов и музыкантов, которые были привлечены к проектам «Седьмой студии», утверждает защитник. «Мы подали более 40 ходатайств следователям о проверке наличных расходов на мероприятия и на выплаты гонораров. Следователям это не интересно, потому что тогда не будет никакого уголовного дела», — сказал Харитонов.

Минкультуры заявило по делу «Седьмой студии» гражданский иск на указанную в деле сумму — 133 млн руб. Однако за время следствия ведомство «так и не смогло сформулировать, в чем же этот ущерб состоит», — считает адвокат. «Следователи обманули Министерство культуры, свое руководство, обманули всех. У Министерства культуры не похищали 133 миллиона рублей и не причиняли ему на эту сумму ущерб», — уверяет адвокат.