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Защита Серебренникова заявила о перепутанной СК сумме ущерба в деле
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Защита Серебренникова заявила о перепутанной СК сумме ущерба в деле
Дело Серебренникова, 12:36
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Защита Серебренникова заявила о перепутанной СК сумме ущерба в деле
Следствие по делу «Седьмой студии» перепутало объемы подтвержденных и не подтвержденных расходов и вменило обвиняемым не ту сумму, заявил адвокат Кирилла Серебренникова
Кирилл Серебренников (справа) и ​Дмитрий Харитонов (Фото: Михаил Почуев / ТАСС)

Следственный комитет неверно оценил объем неучтенных расходов АНО «Седьмая студия» режиссера Кирилла Серебренникова​, фактически перепутав суммы подтвержденных и не подтвержденных расходов и вменив фигурантам дела не ту сумму. Об этом заявил адвокат режиссера Дмитрий Харитонов на заседании в Мосгорсуде, который во вторник, 11 сентября, решает вопрос о продлении домашнего ареста Серебренникову.

Сейчас фигурантам дела вменяется хищение 133 млн руб. из бюджетной субсидии от министерства культуры, которая составила 216,5 млн руб. за три года. Между тем, 133 млн — это сумма, законно списанная со счета организации, и к ней у следствия как раз не может быть претензий, считает защитник. По его словам, в действительности объем неучтенных расходов «Седьмой студии» не превышает 43 млн, однако эти средства были израсходованы целевым образом.

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Адвокат сослался на заключение, которое для следствия составила эксперт Татьяна Рафикова. «Из экспертизы следует, что около 77 млн руб. были потрачены на проект «Платформа» непосредственно с расчетного счета, то есть по безналу. К этим денежных средствам у следователей нет претензий. Еще 56 млн были сняты [бывшим главбухом организации Ниной] Масляевой с банковской карты. И к этим денежными средствами у следствия тоже нет претензий. Если сложить 77 млн и 56 млн, то мы получим как раз 133 миллионов рублей», — заявил Харитонов.

Остаток субсидии, согласно экспертному заключению, Масляева обналичила незаконно через подставные юрлица — это 83 млн руб. Из этой суммы порядка 40 млн были выплачены из кассы «Седьмой студии» сотрудникам организации в качестве зарплаты, и эти расходы документально подтверждены, говорит Харитонов. Оставшаяся сумма в 43 млн руб. не отражена в сохранившейся бухгалтерской отчетности, эти деньги пошли на гонорары сотням артистов и музыкантов, которые были привлечены к проектам «Седьмой студии», утверждает защитник. «Мы подали более 40 ходатайств следователям о проверке наличных расходов на мероприятия и на выплаты гонораров. Следователям это не интересно, потому что тогда не будет никакого уголовного дела», — сказал Харитонов.

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Минкультуры заявило по делу «Седьмой студии» гражданский иск на указанную в деле сумму — 133 млн руб. Однако за время следствия ведомство «так и не смогло сформулировать, в чем же этот ущерб состоит», — считает адвокат. «Следователи обманули Министерство культуры, свое руководство, обманули всех. У Министерства культуры не похищали 133 миллиона рублей и не причиняли ему на эту сумму ущерб», — уверяет адвокат.

АНО «Седьмая студия» — организация, основанная режиссером, худруком «Гоголь-центра» Кириллом Серебренниковым. Ее бывшим сотрудникам вменяется мошенничество с госсубсидиями на сумму 133 млн руб., которые компания получала с 2011 по 2014 год на проект по популяризации современного искусства «Платформа». По версии следствия, деньги были расхищены; обвиняемые и их защита настаивают, что средства расходовались на проекты. Оперативным сопровождением расследования занимается служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ России.

По делу проходят Серебренников, экс-генпродюсер организации Алексей Малобродский, экс-директор «Седьмой студии» Юрий Итин, бывший главный бухгалтер Нина Масляева, экс-руководитель департамента господдержки искусства Минкультуры Софья Апфельбаум (на момент задержания — директор Российского академического молодежного театра) и бывший генпродюсер «Седьмой студии» Екатерина Воронова.​ ​Масляева — единственная из обвиняемых, кто признал свою вину.

Автор: Маргарита Алехина.
Теги: «дело Серебренникова» , Кирилл Серебренников , «Седьмая студия»
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