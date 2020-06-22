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Адвокат уточнил претензии полиции к издателю «Медиазоны» Верзилову

Петр Верзилов
Петр Верзилов (Фото: Александр Земляниченко / AP)

Издателя «Медиазоны» и участника арт-группы «Война» Петра Верзилова не стали привлекать к ответственности из-за драки, сообщил РБК его адвокат Леонид Соловьев.

«Телесные повреждения не обнаружены ни у Верзилова, ни у гражданина, с которым он якобы подрался», — сообщил РБК Соловьев. Он уточнил, что Верзилова обвиняют только в грубой нецензурной брани по ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство).

Верзилов записал видеообращение после задержания
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Петр Верзилов

Накануне «Медиазона» сообщила, что Верзилова задержали в Москве утром 21 июня. По данным издания, его допрашивали в ОВД по Красносельскому району на протяжении 13 часов в связи с акциями протеста в Москве в июле 2019 года. Сам Верзилов позднее сообщил, что следственные действия продолжались 18 часов.

После окончания допроса Верзилова отпустили, однако вскоре задержали повторно. Как сообщала «Медиазона», на выходе из отдела на журналиста напал провокатор, после чего его задержали и отвезли в ОВД «Мещанский». Член московской Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович говорила, что Верзилова задержали из-за того, что он «шел по улице, ругался матом, какая-то драка произошла». Адвокат Леонид Соловьев говорил РБК, что Верзилова обвиняют в мелком хулиганстве. В материалах дела приводятся объяснения человека, который заявил, что Верзилов на него напал, «сбил его с ног и приставал», уточнил адвокат «Медиазоне».

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Фото: Андрей Любимов / РБК

27 июля 2019 года в Москве прошла несанкционированная столичными властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. В ходе акции, по официальным данным МВД, были задержаны 1074 человека. По ее итогам правоохранительные органы завели уголовные дела о массовых беспорядках и применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов. Более десяти человек арестовали. Некоторые из них впоследствии получили реальные сроки.

Теги: задержание, «Медиазона», новости
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Верзилов записал видеообращение после задержания
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