Путин назвал неизбежным визит руководства Украины в Москву

Президент Украины Владимир Зеленский (Фото: Hennadii Minchenko / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Визит руководства Украины в Москву неизбежно состоится, заявил президент России Владимир Путин в интервью для фильма «Россия. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Я думаю, что это неизбежно. Конечно, это произойдет, вопрос — когда. Но мы подождем», — сказал глава государства (цитата по ТАСС).

В августе прошлого года помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о планах Москвы пригласить президента Украины Владимира Зеленского на парад Победы.

В январе Зеленский поддержал Польшу, обвинившую СССР в сговоре с нацистской Германией и развязывании Второй мировой войны. В Кремле эти заявления назвали оскорбительными для жителей России, а также СНГ и Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не уверен, останутся ли в силе планы пригласить Зеленского.