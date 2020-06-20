Генеральная репетиция парада Победы в российских городах. Фоторепортаж

Парад Победы в этом году в связи с коронавирусом перенесен с 9 мая на 24 июня. Как сообщало Минобороны, в параде на Красной площади задействуют 14 тыс. человек, в парадах по всей стране — 64 тыс.

Военнослужащий во время генеральной репетиции парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Чите Военнослужащие идут строем во время репетиции парада в Чите Военная техника на улицах Читы Кадеты во время генеральной репетиции парада в Екатеринбурге Военнослужащие парадных расчетов в Севастополе перед началом генеральной репетиции. Указом президента Владимира Путина парад Победы был перенесен в этом году с 9 мая на 24 июня из-за пандемии коронавируса Подготовка военной техники перед началом генеральной репетиции парада в Севастополе Военнослужащие идут в защитных масках во время генрепетиции парада в Екатеринбурге Танк Т-34-76 имени «Ефима Гольдбергпа» во время репетиции парада во Владивостоке Участники репетиции парада Победы во Владивостоке Парадные расчеты в Санкт- Петербурге Участники генеральной репетиции парада в Санкт-Петербурге Колонны военнослужащих из состава пеших парадных расчетов перед генеральной репетицией Парада Победы в Москве Выезд военной техники c площадки из Хорошево-Мневников перед генеральной репетицией Парада Победы в Москве Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее сообщил, что группа ветеранов, которым предстоит оказаться на трибуне Красной площади во время парада Победы 24 июня, помещена на карантин