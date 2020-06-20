Общество , 20 июн, 12:26
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Генеральная репетиция парада Победы в российских городах. Фоторепортаж
Парад Победы в этом году в связи с коронавирусом перенесен с 9 мая на 24 июня. Как сообщало Минобороны, в параде на Красной площади задействуют 14 тыс. человек, в парадах по всей стране — 64 тыс.
Военнослужащий во время генеральной репетиции парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Чите
Военнослужащие идут строем во время репетиции парада в Чите
Военная техника на улицах Читы
Кадеты во время генеральной репетиции парада в Екатеринбурге
Военнослужащие парадных расчетов в Севастополе перед началом генеральной репетиции. Указом президента Владимира Путина парад Победы был перенесен в этом году с 9 мая на 24 июня из-за пандемии коронавируса
Подготовка военной техники перед началом генеральной репетиции парада в Севастополе
Военнослужащие идут в защитных масках во время генрепетиции парада в Екатеринбурге
Танк Т-34-76 имени «Ефима Гольдбергпа» во время репетиции парада во Владивостоке
Участники репетиции парада Победы во Владивостоке
Парадные расчеты в Санкт- Петербурге
Участники генеральной репетиции парада в Санкт-Петербурге
Колонны военнослужащих из состава пеших парадных расчетов перед генеральной репетицией Парада Победы в Москве
Выезд военной техники c площадки из Хорошево-Мневников перед генеральной репетицией Парада Победы в Москве
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее сообщил, что группа ветеранов, которым предстоит оказаться на трибуне Красной площади во время парада Победы 24 июня, помещена на карантин