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Глава Минэнерго оценил уровень завершенности «Северного потока-2»

Проект «Северный поток-2» уже завершен с точки зрения инвестиционной и экономической жизнеспособности. Об этом сообщил в интервью немецкому изданию Handelsblatt министр энергетики Александр Новак.

«Все возможные технические средства используются для чисто физического завершения строительных работ», — отметил министр.

По его словам, данный проект — коммерческий. Он в первую очередь должен послужить энергобезопасности Европы. Помимо этого Новак отметил, что проект будет способствовать конкуренции и состязательности: чем больше маршрутов, тем лучше и дешевле будет выбор между поставщиками, считает российский министр.

Материал дополняется.

Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»
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&laquo;Академик Черский&raquo; у&nbsp;острова&nbsp;Рюген

Теги: Nord Stream - 2, Александр Новак, Минэнерго
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