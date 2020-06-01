Владельцем способного достроить Nord Stream 2 судна стал фонд из Самары

Судно «Академик Черский», главный кандидат на достройку «Северного потока-2», принадлежит самарскому фонду, который недавно сменил прописку, выяснил РБК. По словам экспертов, такая структура снижает санкционные риски

Фото: J. Koehler / imago-images.de / Global Look Press

Трубоукладчик «Академик Черский» — единственное российское судно, которое способно достроить газопровод «Северный поток-2», — находится в собственности Самарского теплоэнергетического имущественного фонда (СТИФ), следует из выписки из регистрации судна в Российском международном реестре судов. Ранее о собственнике «Академика Черского» нигде не сообщалось, а эксплуатирующей организацией называлась «дочка» «Газпрома» — ООО «Газпром флот».

Судно находилось в эксплуатационном управлении «Газпром флота» с 2016 года. Трубоукладчик фигурировал на сайте «Газпром флота» по крайней мере до февраля 2020 года. Интернет-архив Web.archive.org сохранил эту страницу.

Почему это важно

Американские санкции, принятые в декабре 2019 года, обязывают президента США внести в черный список SDN любую компанию, которая предоставляет суда для строительства «Северного потока-2». Само судно тоже может быть включено в список SDN — в таком случае «Академик Черский», вероятно, сможет достроить газопровод, но впоследствии лишится доступа к любым иностранным услугам (дооборудование, ремонт и т.д.). При этом американские сенаторы Тед Круз и Джинн Шахин готовятся внести в конгресс новый законопроект, призванный воспрепятствовать завершению проекта, сообщило агентство Reuters на прошлой неделе. Круз заявил в мае, что новые санкции затронут любое судно и любого судовладельца, которые попытаются достроить Nord Stream 2.

Когда именно СТИФ получил на баланс судно «Академик Черский», неизвестно. Это единственный подобный актив фонда из Самары, тогда как «Газпром флоту» принадлежат семь судов. «Газпром» приобрел «Академика Черского» в 2015 году.