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Владельцем способного достроить Nord Stream 2 судна стал фонд из Самары

Судно «Академик Черский», главный кандидат на достройку «Северного потока-2», принадлежит самарскому фонду, который недавно сменил прописку, выяснил РБК. По словам экспертов, такая структура снижает санкционные риски
Газпром GAZP ₽198,72 -0,62% Купить
Фото: J. Koehler / imago-images.de / Global Look Press
Фото: J. Koehler / imago-images.de / Global Look Press

Трубоукладчик «Академик Черский» — единственное российское судно, которое способно достроить газопровод «Северный поток-2», — находится в собственности Самарского теплоэнергетического имущественного фонда (СТИФ), следует из выписки из регистрации судна в Российском международном реестре судов. Ранее о собственнике «Академика Черского» нигде не сообщалось, а эксплуатирующей организацией называлась «дочка» «Газпрома» — ООО «Газпром флот».

Судно находилось в эксплуатационном управлении «Газпром флота» с 2016 года. Трубоукладчик фигурировал на сайте «Газпром флота» по крайней мере до февраля 2020 года. Интернет-архив Web.archive.org сохранил эту страницу.

Почему это важно

Американские санкции, принятые в декабре 2019 года, обязывают президента США внести в черный список SDN любую компанию, которая предоставляет суда для строительства «Северного потока-2». Само судно тоже может быть включено в список SDN — в таком случае «Академик Черский», вероятно, сможет достроить газопровод, но впоследствии лишится доступа к любым иностранным услугам (дооборудование, ремонт и т.д.). При этом американские сенаторы Тед Круз и Джинн Шахин готовятся внести в конгресс новый законопроект, призванный воспрепятствовать завершению проекта, сообщило агентство Reuters на прошлой неделе. Круз заявил в мае, что новые санкции затронут любое судно и любого судовладельца, которые попытаются достроить Nord Stream 2.

Когда именно СТИФ получил на баланс судно «Академик Черский», неизвестно. Это единственный подобный актив фонда из Самары, тогда как «Газпром флоту» принадлежат семь судов. «Газпром» приобрел «Академика Черского» в 2015 году.

Из наиболее актуального списка аффилированных лиц ПАО «Газпром» следует, что по состоянию на 31 марта 2020 года СТИФ входил в группу «Газпрома». Учредителями СТИФ были указаны «Газпром теплоэнерго» (51%) и «Газпром межрегионгаз Самара» (49%), следует из выписки из ЕГРЮЛ. Оба предприятия входят в группу «Газпром межрегионгаз» — энергосбытовую структуру «Газпрома». Но СТИФ является непубличным обществом и не обязан раскрывать участников, а значит, на текущую дату теоретически мог сменить владельца, заметил руководитель практики разрешения споров и международного арбитража Art De Lex Артур Зурабян.

На 1 апреля фонд был в списке аффилированных лиц группы «Газпром» (не самого «Газпрома»). Но по состоянию на сегодняшний день информация еще не раскрыта, сказал РБК официальный представитель главы «Газпрома» Сергей Куприянов, рекомендовав следить за графиком раскрытия информации газовой монополии. В «Газпроме» считают, что «санкционные риски в связи с работой судна нивелированы», сказал РБК источник в монополии, без дополнительных пояснений.

Уставный капитал СТИФ — 123 млн руб. Основная деятельность — аренда и управление недвижимым имуществом. В конце марта 2020 года фонд сменил прописку с Самары на Санкт-Петербург, следует из данных ЕГРЮЛ на 1 июня.

После декабрьских санкций основной швейцарский подрядчик Allseas остановил работы по прокладке труб, когда в Балтийском море осталось проложить только 6% газопровода (160 км). Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко полагает, что «для «Газпрома» главное — избежать серьезных финансовых и операционных санкций против головной компании». «Но какие-то риски все равно остаются — неизвестно, как именно будут сформулированы санкции и можно ли их будет применить против материнской структуры, которая формально не будет проводить никаких работ по достройке газопровода», — считает Маринченко.

«Газпром межрегионгаз» и «Газпром флот» уже включены в менее жесткий, секторальный санкционный список Минфина США: в их адрес запрещены поставки американского оборудования и технологий для разведки и добычи нефти (не газа) на российском арктическом шельфе, в глубоководных морских районах и в сланцах.

По словам президента Владимира Путина, завершить проект возможно к концу этого года — началу следующего. Министр энергетики Александр Новак говорил, что это может сделать судно «Академик Черский». В начале мая оно подошло в немецкий порт Мукран, который является логистическим центром проекта «Северный поток-2». Этот трубоукладчик, единственный в России, оснащен системой динамического позиционирования, что является обязательным условием со стороны регуляторов Дании, в чьих водах должен быть построен последний участок.

РБК направил запрос в Nord Stream 2 (оператор проекта), «Газпром флот» и СТИФ.

«Газпром» сам по себе слишком велик, американцы вряд ли внесут группу в список SDN, считает эксперт по санкциям Geneva International Sanctions Network Мария Шагина. Вероятнее всего, санкции угрожают непосредственному владельцу судна, которое будет достраивать «Северный поток-2», полагает она.

Если было решено сделать собственником судна «Самарский теплоэнергетический имущественный фонд», значит возможные санкции именно против этого юрлица признаны не опасными, но под санкции США может попасть само судно «Академик Черский», отмечает управляющий партнер московского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов.

Проект газопровода предполагает строительство двух ниток протяженностью 1224 км каждая по дну Балтийского моря. «Северный поток-2» будет поставлять газ из России в Германию, его мощность составляет 55 млрд куб. м. Оператором строительства газопровода выступает Nord Stream AG, единственным акционером которого является ПАО «Газпром».

В качестве альтернативы российскому газу США предлагают поставлять в Европу сжиженный природный газ (СПГ), однако трубопроводный газ из России пока обходится Европе дешевле.

Авторы: Иван Ткачёв, Светлана Бурмистрова, Людмила Подобедова
Теги: санкции, «Газпром», «Северный поток-2»
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