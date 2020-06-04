Оператор «Северного потока-2» назвал санкции пренебрежением интересами ЕС

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 5 июня
USD ЦБ: 69,02 (+0,67) Quote, 04 июн, 16:13
Курс евро на 5 июня
EUR ЦБ: 77,32 (+0,7) Quote, 04 июн, 16:13
В Москве умерли еще 57 пациентов с коронавирусом Общество, 00:07 Ростехнадзор предупреждал «Норникель» о проблемах с хранением топлива Бизнес, 00:00 Эксперты зафиксировали снижение тревожности у российских потребителей Экономика, 00:00 SANA сообщило об отражении сирийскими ПВО ракетных ударов Израиля Политика, 04 июн, 23:58 Беспорядки в городах США. Главное Общество, 04 июн, 23:47 СК назвал предварительную причину взрыва газа в подмосковной Ивантеевке Общество, 04 июн, 23:41 Инвестиции с гарантией: как переложить риски на брокера РБК и БКС, 04 июн, 23:38 В городах США начали отменять комендантский час на фоне протестов Общество, 04 июн, 23:31 Минфин предложил запретить выводить дивиденды в офшоры без налогов Экономика, 04 июн, 23:24 Оператор «Северного потока-2» назвал санкции пренебрежением интересами ЕС Бизнес, 04 июн, 23:19 «Роскосмос» опубликовал снимки места разлива топлива в Норильске Общество, 04 июн, 23:06 «Нафтогаз» поблагодарил США за законопроект о санкциях для Nord Stream 2 Бизнес, 04 июн, 22:59 Суд арестовал главу отдела Минпромторга по делу о взятках Общество, 04 июн, 22:47 Минюст США подсчитал число пострадавших в протестах правоохранителей Общество, 04 июн, 22:33
Бизнес ,  
0 

Оператор «Северного потока-2» назвал санкции пренебрежением интересами ЕС

Фото: dpa / picture-alliance / ТАСС
Фото: dpa / picture-alliance / ТАСС

Оператору строительства газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG известно о внесенном в сенат США законопроекте, который предполагает ввести новые санкции против проекта. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании. Там заявили, что анализируют возможные последствия для газопровода, если законопроект будет принят.

В компании считают, что намерение американских сенаторов ввести ограничения против проекта «демонстрируют явное пренебрежение интересами европейских индивидуальных и промышленных потребителей». Если газопровод не будет построен, потребители в ЕС «будут вынуждены платить за газ на миллиарды больше», отметили там.

По мнению Nord Stream 2 AG, усилия, направленные на то, чтобы помешать проекту, показывают «пренебрежение правом Европейского союза определять свое собственное энергетическое будущее».

4 июня сенатор-республиканец Джон Баррассо сообщил о подготовке документа, который должен затруднить окончание строительства «Северного потока-2».

«Нафтогаз» поблагодарил США за законопроект о санкциях для Nord Stream 2
Бизнес
Фото: Sean Gallup / Getty Images
  

Материал дополняется. 

Теги: Nord Stream 2 AG
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter