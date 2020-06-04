Оператор «Северного потока-2» назвал санкции пренебрежением интересами ЕС

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Оператору строительства газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG известно о внесенном в сенат США законопроекте, который предполагает ввести новые санкции против проекта. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании. Там заявили, что анализируют возможные последствия для газопровода, если законопроект будет принят.

В компании считают, что намерение американских сенаторов ввести ограничения против проекта «демонстрируют явное пренебрежение интересами европейских индивидуальных и промышленных потребителей». Если газопровод не будет построен, потребители в ЕС «будут вынуждены платить за газ на миллиарды больше», отметили там.

По мнению Nord Stream 2 AG, усилия, направленные на то, чтобы помешать проекту, показывают «пренебрежение правом Европейского союза определять свое собственное энергетическое будущее».

4 июня сенатор-республиканец Джон Баррассо сообщил о подготовке документа, который должен затруднить окончание строительства «Северного потока-2».