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Авария с участием Ефремова ,  
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Адвокат опроверг желание семьи погибшего в ДТП с Ефремовым «заработать»

Александр Добровинский
Александр Добровинский (Фото: из личного архива)

У родственников Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с участием актера Михаила Ефремова, нет желания заработать на выплате компенсаций от артиста. Об этом РБК сообщил адвокат семьи Захаровых Александр Добровинский, комментируя заявление защитника актера.

«Наверное, господину Пашаеву так хочется видеть и говорить, что семья хочет «заработать». Если люди отказались, это не значит, что они торгуются. Люди просто не хотят брать деньги от Ефремова», — сказал Добровинский.

По его словам, от каких-либо компенсаций отказались трое родственников погибшего: его вдова, ее сын и брат. Адвокат в очередной раз подтвердил, что семья погибшего не намерена брать деньги от актера или его адвоката. Он также не исключил, что от семьи будет предъявлен гражданский иск.

«Я понимаю, что это трудно понять некоторым господам, у которых превалирует сознание денег в их ментальности, но есть, наверное, другие люди. И я очень хорошо их понимаю, каким образом они дальше будут смотреть на людей в своей деревне, где дом, когда соседи скажут, что они продали память о Сергее, и так далее», — добавил адвокат семьи.

Психиатрическая экспертиза показала вменяемость Ефремова
Общество
Михаил Ефремов (справа)

Адвокат Ефремова Эльман Пашаев сообщил РБК, что по приговору суда родственники погибшего получат гораздо меньшие деньги, чем Ефремов мог бы предложить.

«Я по их выходкам смотрю, это мое мнение. Они мечтали, чтобы это случилось, человек был обычным водителем. Тут толпой каналы, журналисты. Определенный человек устроил грязный пиар, он придумывают все то, что приходит в голову. Тут идет семейная борьба, чтобы всех признали потерпевшими; чем их больше, тем больше им кажется, что они получат, но это не так. Это мое субъективное мнение об их поведении», — рассказал Пашаев.

О желании семьи «заработать» Пашаев сообщил в интервью изданию StarHit.

«Семейная борьба, всей толпой. Все не отказались бы заработать. Но это не влияет ни на приговор, ни на сумму морального ущерба», — заявил адвокат актера. Он отметил, что планирует провести со своим подзащитным «жесткий» разговор.

Адвокат Ефремова заявил о новой позиции семьи Захарова по компенсациям
Общество
Михаил Ефремов

ДТП с участием Михаила Ефремова на Садовом кольце в Москве произошло 8 июня. Управляя автомобилем Jeep Grand Cherokee, он выехал на встречную полосу на Смоленской площади и столкнулся с фургоном Lada, которым управлял курьер интернет-магазина «Деликатеска» Сергей Захаров. Мужчина получил множественные травмы и в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Он умер на следующий день. Как показала экспертиза, в момент ДТП Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

В отношении Ефремова возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК России (нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека). Впоследствии в отношении актера также завели уголовное дело по ст. 228.1 УК России (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств), по которому Ефремов проходит свидетелем. 9 июня суд отправил Ефремова под домашний арест на два месяца.

13 июня актер записал видеообращение, в котором он попросил прощения у родственников погибшего. Впоследствии Александр Добровинский сообщил, что родные Захарова не приняли извинений актера, посчитав их запоздалыми.

Теги: Михаил Ефремов, адвокат, ДТП, новости
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Адвокат уточнил позицию семьи Захаровых по компенсации от Ефремова
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Адвокат Ефремова заявил о новой позиции семьи Захарова по компенсациям
Общество
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