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Политика ,  
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В Москве началась заключительная ночная репетиция парада Победы

Заключительная ночная репетиция парада Победы проходит в Москве на Красной площади. Об этом сообщается на Минобороны России.

По данным ведомства, репетиция началась в 22:00. В ней участвуют более 40 пеших парадных расчетов. В нее входят офицеры, сержанты, солдаты соединений и воинских частей вооруженных сил, слушатели и курсанты военных вузов, суворовцы, нахимовцы, кадеты, а также юнармейцы и военные других силовых ведомств. В репетиции также участвуют парадные расчеты военнослужащих иностранных государств.

Проезд военной техники перед репетицией парада Победы. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Помимо этого, в мероприятии задействованы 11 парадных расчетов в исторической форме одежды, группа со штандартами фронтов Великой Отечественной войны, рота с Боевыми знаменами прославленных соединений и воинских частей периода 1941-1945 годов, роты пехоты и народного ополчения, летчиков, моряков, инженеров, разведчиков и пограничников.

Генеральная репетиция парада на Красной площади состоится 20 июня.

Минобороны заявило об отсутствии цели провести парад в каждом регионе
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Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В середине апреля президент России Владимир Путин поручил отложить проведение парада Победы из-за пандемии кооравируса. В частности, было решено не проводить наземную часть парада и шествие «Бессмертного полка». Однако воздушную часть парада решили провести в 32 городах России. 

Кроме того, 9 мая президент России Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля, а также обратился с речью к россиянам по случаю Дня Победы.  Впоследствии Путин назначил проведение парада на 24 июня. 

Теги: Москва, Красная площадь, Минобороны России, парад Победы, репетиция
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