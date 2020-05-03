Воздушная часть парада Победы пройдет 9 Мая в 32 городах России

Как сообщили в Росавиации, репетицию парада планируется провести в Москве 4 мая. Для обеспечения безопасности использования воздушного пространства будут введены ограничения в работе нескольких аэропортов

Фото: Александр Вильф / РИА Нововсти

Воздушную часть парада Победы проведут 9 Мая в 32 городах России в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщается на сайте Росавиации.

В понедельник, 4 мая, в Москве планируется провести репетицию воздушной части парада. Согласно представлению Минобороны, в этот день будет действовать временный режим использования воздушного пространства.

Безопасность воздушного пространства будет обеспечиваться оперативными органами Единой системы организации воздушного движения (ЕС ОрВД). Помимо этого, аналогичные ограничения будут введены в День проведения воздушной части парада 9 мая.

В Росавиации добавили, что вводимые ограничения на использование воздушного пространства окажут влияние на работу международных аэропортов Московской зоны. В частности, в целях обеспечения безопасности использования воздушного пространства будут введены ограничения в работе нескольких аэропортов:

Шереметьево — с 09.40 до 10.05 (мск)

Домодедово — с 09.50 до 10.40 (мск);

Внуково — с 09.50 до 10.15 (мск);

Раменское — с 09.50 до 10.40 (мск);

Остафьево — с 09.50 до 10.40 (мск);

Калуга (Грабцево) — с 08.40 до 09.40 (мск).

В начале апреля источники РБК сообщили о том, что власти рассматривают проведение парада Победы в сентябре к годовщине окончания Второй мировой войны. Кроме того, мероприятие может состояться в начале ноября в честь первого парада Победы, состоявшегося на Красной площади 7 ноября 1941 года.

В середине апреля президент России Владимир Путин поручил отложить проведение парада Победы на фоне эпидемии коронавируса. Он объяснил это решение тем, что

риски, «связанные с эпидемией, пик которой не пройден, еще чрезвычайно высоки». Из-за угрозы здоровью участников парада к президенту также обратились и сами ветераны. Впоследствии Путин сообщил, что парад пройдет с участием современных боевых самолетов и вертолетов, а вечером в центре городов страны состоятся салюты. Он заверил, что парад на Красной площади и шествие «Бессмертного полка» состоятся после того, как ситуация с вирусом станет безопасной.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил, что 9 мая Путин выступит с обращением к ветеранам и остальным жителям страны. Темой выступления президента станет ситуация с коронавирусом, а также перспективы распространения болезни.