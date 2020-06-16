Минобороны заявило об отсутствии цели провести парад в каждом регионе

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Военные парады по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в некоторых регионах будут провводиться в полном объеме, а где-то менее масштабно. Об этом говорится в сообщении официального представителя Минобороны генерал-майора Игоря Конашенкова, поступившем в РБК.

«Нет и не может быть цели провести в каждом регионе полномасштабные парады любой ценой, в некоторых из них пройдут скорее символические мероприятия», — заявил Конашенков. Он уточнил, что все мероприятия будут организованы в соответствии с решениями и рекомендациями санитарных врачей регионов.

По его словам, военные парады и артиллерийские салюты состоятся в 28 городах страны. В других населенных пунктах на 24 июня запланированы праздничные мероприятия и торжественные шествия с участием военнослужащих.

Власти ряда городов ранее заявили, что не будут проводить у себя торжественный парад из-за распространения коронавируса. Парад не состоится в Курске, Перми, Белгороде, Саранске, Ярославле, Якутске, Пензе, Вологде, Челябинске, Пскове, Орле, Петропавловске-Камчатском и Нижнем Тагиле. Позже к этому перечню добавились Симферополь, Сургут и Уфа. Однако 16 июня глава Крыма Аксенов заявил, что парад в Симферополе все же состоится.