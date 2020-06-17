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Общество ,  
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Проезд военной техники перед репетицией парада Победы. Фоторепортаж

17 июня пройдет первая ночная репетиция парада Победы на Красной площади. Само мероприятие состоится 24 июня — в тот же день, что первый парад Победы в 1945 году. В этом году его перенесли на лето из-за эпидемии коронавируса, 9 мая состоялась лишь воздушная часть. В параде примут участие более 13 тыс. военных и 234 единицы наземной техники. Как машины добирались к Красной площади по Москве — в фоторепортаже РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК
Военная техника прибыла​ в Москву из Алабино 14 июня
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК
Военнослужащий около платформы с танком Т-34-85 во время проезда по Тверской улице
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Бронеавтомобиль «Тигр»
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК
Бронеавтомобиль «Патруль»
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК
Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С»
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК
Жителям Москвы из-за коронавируса посоветовали в день парада Победы не выходить на улицу и посмотреть мероприятие по телевизору
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Бронетранспортер БТР-82А
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Зенитно-ракетная система С-300В
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК
Бронеавтомобиль «Тайфун-К»
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Арктический зенитный ракетный комплекс «Тор-М2ДТ»
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК
Боевая машина десанта БМД-4М
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Танк Т-72Б3
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК
Пусковая установка подвижного ракетного комплекса «Ярс»
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Всего в наземной части парада примет участие​ 234 единицы военной и специальной техники. 87 из них раньше не были представлены на парадах.
Теги: мультимедиа, парад Победы, Москва, коронавирус
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