Проезд военной техники перед репетицией парада Победы. Фоторепортаж

17 июня пройдет первая ночная репетиция парада Победы на Красной площади. Само мероприятие состоится 24 июня — в тот же день, что первый парад Победы в 1945 году. В этом году его перенесли на лето из-за эпидемии коронавируса, 9 мая состоялась лишь воздушная часть. В параде примут участие более 13 тыс. военных и 234 единицы наземной техники. Как машины добирались к Красной площади по Москве — в фоторепортаже РБК