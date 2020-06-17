Общество , 17 июн, 21:00
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Проезд военной техники перед репетицией парада Победы. Фоторепортаж
17 июня пройдет первая ночная репетиция парада Победы на Красной площади. Само мероприятие состоится 24 июня — в тот же день, что первый парад Победы в 1945 году. В этом году его перенесли на лето из-за эпидемии коронавируса, 9 мая состоялась лишь воздушная часть. В параде примут участие более 13 тыс. военных и 234 единицы наземной техники. Как машины добирались к Красной площади по Москве — в фоторепортаже РБК
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Военнослужащий около платформы с танком Т-34-85 во время проезда по Тверской улице
Бронеавтомобиль «Тигр»
Бронеавтомобиль «Патруль»
Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С»
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Бронетранспортер БТР-82А
Зенитно-ракетная система С-300В
Бронеавтомобиль «Тайфун-К»
Арктический зенитный ракетный комплекс «Тор-М2ДТ»
Боевая машина десанта БМД-4М
Танк Т-72Б3
Пусковая установка подвижного ракетного комплекса «Ярс»
Всего в наземной части парада примет участие 234 единицы военной и специальной техники. 87 из них раньше не были представлены на парадах.