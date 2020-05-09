Путин возложил цветы к Вечному огню у Кремля

Президент России Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля, в отличие от прошлых лет в этот раз он совершил церемонию в одиночестве. Прямую трансляцию вел телеканал РБК.

После возложения цветов президент обратился к россиянам с речью по случаю Дня Победы. Он поздравил граждан страны и назвал день окончания Великой Отечественной войны самым главным и дорогим праздником.

Ранее москвичей и ветеранов поздравил мэр Москвы Сергей Собянин. Он пообещал после пандемии вновь отметить День Победы на улицах города.