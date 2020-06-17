Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 июня
USD ЦБ: 69,75 (-0,64) Quote, 16 июн, 14:03
Курс евро на 17 июня
EUR ЦБ: 79,04 (-0,1) Quote, 16 июн, 14:03
Осужденного в США программиста Лисова депортируют в Россию Общество, 01:59 Украинцам и белорусам разрешили получать гражданство России без экзамена Общество, 01:40 Опубликована схема парада Победы на Красной площади Общество, 01:13 Кадыров ответил на сообщения о покушении на грузинского журналиста Общество, 00:47 В Индии сообщили о гибели 20 военных на границе с Китаем Политика, 00:27 Три кита здоровья будущих отцов РБК и STADA, 00:16 Трамп запретил полиции применять удушающие приемы при задержании Общество, 00:07 Власти выведут транспортные карты из-под запрета на пополнение наличными Финансы, 00:00 Минобороны начал клинические испытания вакцины от коронавируса Общество, 00:00 Эксперты увидели снижение интереса россиян к тренингам и просмотру кино Общество, 16 июн, 23:50 «Бавария» стала 30-кратным чемпионом Германии Спорт, 16 июн, 23:41 Замглавы Ульяновска задержали по подозрению в мошенничестве Недвижимость, 16 июн, 23:36 В Москве за сутки умерли 48 человек с коронавирусом Общество, 16 июн, 23:05 Рособрнадзор не будет требовать от школьников сдавать ЕГЭ в масках Общество, 16 июн, 22:51
Общество ,  
0 

Кадыров ответил на сообщения о покушении на грузинского журналиста

Власти Чечни не имеют отношения к покушению на журналиста грузинского телеканала «Мтавари архи» Георгия Габунию. Об этом в Telegram написал глава республики Рамзан Кадыров.

«Господа, поверьте, если кто-то действует по моему поручению, он его выполнит», — написал Кадыров.

«Мне совершенно неинтересны басни от обиженных судьбой людей», — пишет глава Чечни. Однако, он добавил, что не забыл, как Габуния «оскорбил наше государство, наш народ».

В Грузии задержали россиянина по делу о подготовке заказного убийства
Общество
Фото: Давид Мдзинаришвили / ТАСС

Глава республики попросил грузинские власти перевоспитать журналиста, а ему самому посоветовал извиниться за случившееся. «В противном случае, повторяю, он останется моим врагом», — заявил Кадыров.

Летом 2019 года Габуния, работавший тогда на телеканале «Рустави-2» в своей авторской передаче P. S. нецензурно выразился в адрес российского президента Владимира Путина. После этого журналиста уволили.

Власти Грузии осудили матерные высказывания Габунии, а в Кремле назвали произошедшее неприемлемым и «большим позором для грузин». Кадыров потребовал от телеканала официальных извинений перед Путиным и призвал возбудить против Габунии уголовное дело.

Кремль счел мат в адрес Путина в эфире большим позором для грузин
Политика
Дмитрий Песков

15 июня Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии сообщила, что на территории страны задержали гражданина России, который готовил убийство. Генеральный директор телеканала «Мтавари архи» (там сейчас работает Габуния) Ника Гварамия заявил, что задержанный — уроженец Ингушетии Васамбек Боков. По словам Гварамии, россиянин вел слежку за Габунией и планировал его убить.

Теги: Рамзан Кадыров, Грузия, покушение
Материалы по теме
В Грузии задержали россиянина по делу о подготовке заказного убийства
Общество
Грузинского ведущего отстранили от работы за мат в адрес Путина
Общество
Кремль счел мат в адрес Путина в эфире большим позором для грузин
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter