Кадыров ответил на сообщения о покушении на грузинского журналиста
Власти Чечни не имеют отношения к покушению на журналиста грузинского телеканала «Мтавари архи» Георгия Габунию. Об этом в Telegram написал глава республики Рамзан Кадыров.
«Господа, поверьте, если кто-то действует по моему поручению, он его выполнит», — написал Кадыров.
«Мне совершенно неинтересны басни от обиженных судьбой людей», — пишет глава Чечни. Однако, он добавил, что не забыл, как Габуния «оскорбил наше государство, наш народ».
Глава республики попросил грузинские власти перевоспитать журналиста, а ему самому посоветовал извиниться за случившееся. «В противном случае, повторяю, он останется моим врагом», — заявил Кадыров.