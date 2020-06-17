Кадыров ответил на сообщения о покушении на грузинского журналиста

Власти Чечни не имеют отношения к покушению на журналиста грузинского телеканала «Мтавари архи» Георгия Габунию. Об этом в Telegram написал глава республики Рамзан Кадыров.

«Господа, поверьте, если кто-то действует по моему поручению, он его выполнит», — написал Кадыров.

«Мне совершенно неинтересны басни от обиженных судьбой людей», — пишет глава Чечни. Однако, он добавил, что не забыл, как Габуния «оскорбил наше государство, наш народ».

Глава республики попросил грузинские власти перевоспитать журналиста, а ему самому посоветовал извиниться за случившееся. «В противном случае, повторяю, он останется моим врагом», — заявил Кадыров.