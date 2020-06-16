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В Грузии задержали россиянина по делу о подготовке заказного убийства

Глава телеканала «Мтавари архи» заявил, что покушение планировалось на журналиста этого же телеканала Георгия Габунию. Год назад Габуния в прямом эфире обругал матом президента России Владимира Путина
Фото: Давид Мдзинаришвили / ТАСС
Фото: Давид Мдзинаришвили / ТАСС

Сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии задержали гражданина России по делу о подготовке к совершению убийства, сообщает СГБ на своем сайте.

Задержанного обвиняют в покупке, хранении и использовании поддельного документа. «На основании однозначных и убедительных доказательств, полученных следствием, следственный орган принял решение о его задержании, в результате которого, с одной стороны, он был привлечен к уголовной ответственности, с другой — было предотвращено еще одно более серьезное преступление», — говорится в сообщении СГБ.

Расследование дела продолжается: назначены экспертизы, запрошена дополнительная информация и опрошены свидетели, сообщает Служба государственной безопасности Грузии.

РБК обратился за комментарием в секцию интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии

Грузинского ведущего отстранили от работы за мат в адрес Путина
Общество
Георгий Габуния

Ранее генеральный директор телеканала «Мтавари архи» Ника Гварамия сообщал о задержании россиянина. По его словам, задержанного зовут Васамбек Боков, он уроженец Ингушетии. Гварамия также утверждал, что задержанный Боков планировал ликвидировать журналиста Георгия Габунию. Гварамия сообщил, что за Габунией уже несколько недель ведется слежка.

В июле 2019 года Георгий Габуния в эфире телеканала «Рустави 2», на котором он тогда работал, обругал матом президента России Владимира Путина.

Путин выступил против уголовного дела в отношении журналиста «Рустави 2»
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала выступление журналиста оскорбительным и провокационным, а занимавший тогда пост премьер-министра страны Мамука Бахтадзе охарактеризовал действия Габунии как дестабилизирующие. В Кремле нецензурную брань в адрес Путина назвали «большим позором для грузин». Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о необходимости возбудить уголовное дело против журналиста и потребовал от руководства канала принести официальные извинения президенту России.

Автор: Мария Лисицына
При участии: Майя Бобенко
Теги: Грузия, задержание, заказное убийство
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