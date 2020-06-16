В Грузии задержали россиянина по делу о подготовке заказного убийства

Глава телеканала «Мтавари архи» заявил, что покушение планировалось на журналиста этого же телеканала Георгия Габунию. Год назад Габуния в прямом эфире обругал матом президента России Владимира Путина

Фото: Давид Мдзинаришвили / ТАСС

Сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии задержали гражданина России по делу о подготовке к совершению убийства, сообщает СГБ на своем сайте.

Задержанного обвиняют в покупке, хранении и использовании поддельного документа. «На основании однозначных и убедительных доказательств, полученных следствием, следственный орган принял решение о его задержании, в результате которого, с одной стороны, он был привлечен к уголовной ответственности, с другой — было предотвращено еще одно более серьезное преступление», — говорится в сообщении СГБ.

Расследование дела продолжается: назначены экспертизы, запрошена дополнительная информация и опрошены свидетели, сообщает Служба государственной безопасности Грузии.

РБК обратился за комментарием в секцию интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии