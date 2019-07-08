Грузинского ведущего отстранили от работы за мат в адрес Путина

Грузинского ведущего отстранили от работы за мат в адрес Путина

Решение приняла саморегулирующая комиссия «Рустави-2». Оно касается всех программ, которые готовит журналист

Георгий Габуния (Фото: GioGabu / Facebook)

Телеведущего «Рустави-2» Георгия Габунию отстранили от работы на два месяца после нецензурных высказываний в адрес президента России Владимира Путина в эфире, сообщается на сайте канала.

Соответствующее решение приняла саморегулирующая комиссия телекомпании. Оно касается всех программ, которые готовит или ведет журналист.

Накануне Габуния в своей авторской передаче P. S. нецензурно выразился в адрес российского президента. После этого возле здания телеканала собралось несколько десятков человек, которые потребовали закрытия телекомпании и извинений. В связи со сложившейся ситуацией руководство канала решило прекратить вещание, оно возобновилось только на следующий день. Позднее телеканал официально извинился за слова журналиста.

Власти Грузии осудили высказывание ведущего. Президент Саломе Зурабишвили сочла выступление журналиста «направленным против страны», а премьер Мамука Бахтадзе назвал его поведение провокацией. Позже он заявил, что к этому могут быть причастны экс-президент страны Михаил Саакашвили и его партия «Единое национальное движение».