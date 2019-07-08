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Грузинского ведущего отстранили от работы за мат в адрес Путина
Решение приняла саморегулирующая комиссия «Рустави-2». Оно касается всех программ, которые готовит журналист
Георгий Габуния (Фото: GioGabu / Facebook)

Телеведущего «Рустави-2» Георгия Габунию отстранили от работы на два месяца после нецензурных высказываний в адрес президента России Владимира Путина в эфире, сообщается на сайте канала.

Соответствующее решение приняла саморегулирующая комиссия телекомпании. Оно касается всех программ, которые готовит или ведет журналист.

Накануне Габуния в своей авторской передаче P. S. нецензурно выразился в адрес российского президента. После этого возле здания телеканала собралось несколько десятков человек, которые потребовали закрытия телекомпании и извинений. В связи со сложившейся ситуацией руководство канала решило прекратить вещание, оно возобновилось только на следующий день. Позднее телеканал официально извинился за слова журналиста.

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Власти Грузии осудили высказывание ведущего. Президент Саломе Зурабишвили сочла выступление журналиста «направленным против страны», а премьер Мамука Бахтадзе назвал его поведение провокацией. Позже он заявил, что к этому могут быть причастны экс-президент страны Михаил Саакашвили и его партия «Единое национальное движение».

В Кремле назвали высказывание ведущего большим позором для грузин, а в Госдуме предложили экстрадировать и судить Габунию. Нижняя палата также намерена попросить правительство рассмотреть вопрос о введении ограничений против Грузии, в частности о прекращении поставок вина, газированной воды, а также перечисления денежных переводов.

Автор: Юлия Выродова
Теги: Грузия, Телевидение, журналист, Владимир Путин
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