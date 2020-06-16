Минтруд предложил обсудить сокращение новогодних каникул с работниками

Январские нерабочие праздничные дни прописаны в Трудовым кодексе, и любые изменения прописанных в нем условий должны обсуждаться работодателями и работниками, сообщили РБК в пресс-службе Минтруда.

«Любые изменения в Трудовой кодекс должны обсуждаться с социальными партнерами — работодателями и работниками», — отметили в министерстве.

Так в ведомстве прокомментировали предложение председателя комитета по экономической политике Совета Федерации, сенатора от Санкт-Петербурга Андрея Кутепова. Он выступил с инициативой сократить длительность новогодних праздников в 2021 году до трех дней, с 1 по 3 января. По его мнению, эта мера позволит компенсировать потери России от введения нерабочих дней в связи с эпидемией COVID-19.

В Минтруде РБК сообщили, что законопроект Кутепова уже поступил в ведомство и будет рассмотрен в установленном порядке

В соответствии с Трудовым кодексом, дни с 1 по 8 января в России являются праздничными, так как в даты с 1 по 6 января и 8 января продолжаются Новогодние каникулы, а 7 января отмечается Рождество Христово.