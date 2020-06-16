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В Совфеде предложили урезать новогодние праздники из-за нерабочих дней

Необходимость сокращения каникул до трех дней сенатор Андрей Кутепов объяснил важностью поддержания экономики страны после потерь от коронавируса
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Продолжительность новогодних праздников в 2021 году могут сократить до трех дней, с 1 по 3 января. Проект соответствующей поправки в Трудовой кодекс разработал председатель комитета по экономической политике Совета Федерации, сенатор от Санкт-Петербурга Андрей Кутепов. Он считает, что такая мера позволит компенсировать потери России от введения в 2020 году режима нерабочих дней, призванных замедлить распространение коронавирусной инфекции COVID-19.

«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в пояснительной записке к законопроекту Кутепова, поступившей в РБК.

В действующей редакции Трудового кодекса в состав новогодних каникул с учетом отмечаемого 7 января праздника Рождества Христова включаются все дни с 1 по 8 января.

В проекте отмечается, что первоначально в 2020 году планировалось лишь 118 нерабочих дней — суббот, воскресений и государственных праздников, однако из-за введения антивирусных нерабочих дней и дополнительных выходных для проведения парада Победы и всероссийского голосования по поправкам в Конституцию их число уже выросло до 147.

Кутепов отмечает также, что и после майских праздников, когда режим нерабочих дней формально закончился, многие предприятия и организации не вернулись к полноценной работе, так как «снятие ограничений в разных регионах проходит по-разному».

Свои предложения сенатор направил министру труда и социальной защиты Антону Котякову, попросив выразить позицию ведомства.

РБК направил запрос в Минтруд.

Путин объявил нерабочим день проведения парада Победы
Общество
Фото: Getty Images

В телеобращении 25 марта, посвященном борьбе с распространением COVID-19, президент Владимир Путин объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля. Позднее он выступил с новым обращением к россиянам, продлив режим нерабочих дней до 30 апреля, а затем и до 11 мая.

На совещании 11 мая Путин объявил об отмене режима нерабочих дней, отметив, что «эта экстраординарная мера позволила затормозить, замедлить развитие эпидемии».

За последние сутки в России выявлено 8248 новых случаев заражения COVID-19, умерли от болезни 193 человека. Общее количество заражений COVID-19 в России превысило 545 тыс., число смертей выросло до 7284.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Евгений Калюков
При участии: Павел Казарновский, Юлия Старостина
Теги: законопроект, нерабочий день, новогодние праздники
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