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Поправки в Конституцию ,  
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В России 1 июля объявят выходным

Фото: Ростислав Нетисов / ТАСС
Фото: Ростислав Нетисов / ТАСС

В России 1 июля будет выходным днем, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

О том, что 1 июля будет выходным, агентству также рассказал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Основной закон Павел Крашенинников. «Первого числа будет выходной в соответствии с законом», — отметил он.

Президент России Владимир Путин объявил, что голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля. Такую дату предложила глава Центризбиркома Элла Памфилова. Она отметила, что ЦИК предлагает провести голосование не только 1 июля, но и в течение шести дней до этой даты.

Путин объявил о новой дате голосования по поправкам в Конституцию
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Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС

По ее словам, 3 июля начнется проведение Единого государственного экзамена (ЕГЭ), а более половины избирательных участков находится в школах, поэтому нельзя накладывать эти вещи одно на другое.

Памфилова также сообщила, что участников голосования обеспечат средствами защиты в связи с угрозой распространения коронавируса. По ее словам, обязательно будет надевать маски, перчатки, и всех также обеспечат одноразовыми ручками. Перед началом голосования членов избирательных комиссий протестируют на наличие COVID-19.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Конституция, поправки, голосование
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