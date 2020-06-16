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Пострадавших при стрельбе в Москве полицейских представят к госнаградам

Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

Сотрудников полиции Сергея Крылова и Алексея Пояркова, раненных 15 июня во время инцидента со стрельбой на Ленинском проспекте в Москве, представят к государственным наградам. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Волк рассказала, что глава МВД России Владимир Колокольцев принял решение внести президенту страны представления о награждении медалями «За отличие в охране общественного порядка» капитана полиции Крылова и старшего лейтенанта полиции Пояркова, «отличившихся при задержании вооруженного правонарушителя».

Напавший на сотрудников ГИБДД мужчина стрелял из чужого «Макарыча»
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Фото: АГН «Москва»

Вечером 15 июня на Ленинском проспекте в Москве мужчина открыл стрельбу по инспекторам ГИБДД, которые проверяли документы у водителя такси. В результате были ранены два сотрудника полиции и сам нападающий.

Полиция установила его личность, это 25-летний уроженец Ингушетии Ратмир Галаев, сообщили источники РБК. В Следственном комитете позднее сообщили, что он открыл стрельбу в сторону сотрудников ДПС без причины.

По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело по ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).

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