Стрельбу в Москве сочли посягательством на жизнь полицейского

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Главное управление Следственного комитета (СК) России по Москве возбудило уголовное дело после перестрелки на Ленинском проспекте с участием сотрудников Госавтоинспекции, которые получили ранения, сообщает пресс-служба СК. Дело заведено по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).

«На проезжей части вблизи жилых домов, расположенных по Ленинскому проспекту в городе Москве, произошла стрельба, в результате которой пострадали сотрудники правоохранительных органов», — говорится в сообщении.

На место выехал руководитель Главного следственного управления СК России по Москве, сообщили в СК. Согласно данным на сайте ведомства, эту должность занимает Андрей Стрижов.

Перестрелка на Ленинском проспекте произошла 15 июня днем. Источник РБК в столичном ГУ МВД сообщил, что, по предварительной информации, таксист на Ленинском проспекте открыл огонь по сотрудникам ГИБДД из травматического пистолета. Затем в МВД уточнили, что стрельбу на Ленинском проспекте начал не водитель остановленного ими автомобиля, а проходивший мимо мужчина.