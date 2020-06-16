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Напавший на сотрудников ГИБДД мужчина стрелял из чужого «Макарыча»

Газовый пистолет, из которого приезжий из Ингушетии открыл на Ленинском проспекте стрельбу по сотрудникам ГИБДД, не был на него зарегистрирован. Стрелок владел другим видом оружия
Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

Газовый пистолет марки МР-79-9Т («Макарыч»), переделанный под стрельбу боевыми патронами, не был зарегистрирован на Ратмира Галаева, рассказал РБК источник в главном управлении МВД РФ по Москве. Информацию подтвердил другой источник, в территориальном отделе полиции.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Москве и пресс-службу СК.

«В понедельник, 15 июня, Галаев совершил нападение на сотрудников 3-го специального батальона ГИБДД с использованием газового пистолета МР-79-9Т», — рассказал источник. По его словам, этот пистолет был переделан под стрельбу боевыми патронами. По данным системы централизованного учета оружия Росгвардии, Галаев значился владельцем травматического пистолета «Фантом», отметил собеседник. Последняя проверка условий сохранности оружия проводилась в сентябре прошлого года, добавил он.

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Фото: АГН «Москва»

Собеседник также рассказал, что Галаев не привлекался к уголовной ответственности и не состоял на профилактическом учете в полиции. В то же время ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что при обыске в квартире, арендуемой стрелком в Москве, была найдена экстремистская литература. В настоящее время полиция пытается установить происхождение оружия, из которого стреляли на юго-западе Москвы.

Вечером 15 июня на Ленинском проспекте в Москве произошла перестрелка. По инспекторам ГИБДД, которые проверяли документы у водителя такси, неизвестный мужчина открыл стрельбу. В результате два сотрудника полиции получили ранения. Нападавший также был ранен. Полиция установила, что это Ратмир Галаев, который приехал в Москву из Ингушетии, где зарегистрирован в селе Экажево. В доме у Галаевых прошли обыски. Сейчас сотрудники МВД и СКР пытаются установить круг общения стрелявшего и прояснить мотивы нападения на полицию.

По факту происшествия следователи завели уголовное дело по ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).

Автор: Дмитрий Серков
Теги: стрельба, Полиция, МВД, Москва, Ингушетия
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