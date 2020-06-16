Напавший на сотрудников ГИБДД мужчина стрелял из чужого «Макарыча»

Газовый пистолет, из которого приезжий из Ингушетии открыл на Ленинском проспекте стрельбу по сотрудникам ГИБДД, не был на него зарегистрирован. Стрелок владел другим видом оружия

Фото: АГН «Москва»

Газовый пистолет марки МР-79-9Т («Макарыч»), переделанный под стрельбу боевыми патронами, не был зарегистрирован на Ратмира Галаева, рассказал РБК источник в главном управлении МВД РФ по Москве. Информацию подтвердил другой источник, в территориальном отделе полиции.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Москве и пресс-службу СК.

«В понедельник, 15 июня, Галаев совершил нападение на сотрудников 3-го специального батальона ГИБДД с использованием газового пистолета МР-79-9Т», — рассказал источник. По его словам, этот пистолет был переделан под стрельбу боевыми патронами. По данным системы централизованного учета оружия Росгвардии, Галаев значился владельцем травматического пистолета «Фантом», отметил собеседник. Последняя проверка условий сохранности оружия проводилась в сентябре прошлого года, добавил он.

Собеседник также рассказал, что Галаев не привлекался к уголовной ответственности и не состоял на профилактическом учете в полиции. В то же время ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что при обыске в квартире, арендуемой стрелком в Москве, была найдена экстремистская литература. В настоящее время полиция пытается установить происхождение оружия, из которого стреляли на юго-западе Москвы.