В Москве полицейские пострадали при стрельбе на Ленинском проспекте

По предварительным данным, стрельбу по сотрудникам ГИБДД открыл таксист. На месте перестрелки перекрыто движение транспорта

На Ленинском проспекте в Москве произошла стрельба, пострадали два сотрудника полиции, сообщил РБК источник в столичном ГУ МВД.

«По предварительным данным, таксист из травматического оружия открыл стрельбу по сотрудникам ГИБДД. Двое полицейских получили ранения, таксист задержан», — рассказал источник.

О перестрелке сообщает также ТАСС, по словам источника агентства, ранены три человека, в том числе двое полицейских. В свою очередь, «РИА Новости» сообщило, что ранены двое полицейских и один гражданский, а стрельба велась из такси.

По данным Telegram-канала Mash, перестрелка произошла между сотрудником ГИБДД и таксистом, которого остановили для проверки документов. В результате перестрелки два сотрудника ГИБДД ранены, таксист также ранен, его задержали прямо на месте.