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Общество ,  
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В Москве полицейские пострадали при стрельбе на Ленинском проспекте

По предварительным данным, стрельбу по сотрудникам ГИБДД открыл таксист. На месте перестрелки перекрыто движение транспорта

На Ленинском проспекте в Москве произошла стрельба, пострадали два сотрудника полиции, сообщил РБК источник в столичном ГУ МВД.

«По предварительным данным, таксист из травматического оружия открыл стрельбу по сотрудникам ГИБДД. Двое полицейских получили ранения, таксист задержан», — рассказал источник.

О перестрелке сообщает также ТАСС, по словам источника агентства, ранены три человека, в том числе двое полицейских. В свою очередь, «РИА Новости» сообщило, что ранены двое полицейских и один гражданский, а стрельба велась из такси.

По данным Telegram-канала Mash, перестрелка произошла между сотрудником ГИБДД и таксистом, которого остановили для проверки документов. В результате перестрелки два сотрудника ГИБДД ранены, таксист также ранен, его задержали прямо на месте.

По данным Telegram-канала Baza, один из полицейских тяжело ранен и находится в реанимации, а жизни второго ничто не угрожает.

Позднее ГУ МВД по Москве сообщило, что огонь по полицейским открыл не водитель остановленной ими машины, а проходивший мимо мужчина.

Полиция назвала зачинщика стрельбы на Ленинском проспекте в Москве
Общество
На месте стрельбы на Ленинском проспекте

Cтарший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова сообщила «РИА Новости», что ее начальник Андрей Стрижов выехал на место ЧП.

Центр организации дорожного движения правительства Москвы сообщил о перекрытии движения на месте перестрелки. «Перекрыт съезд с Ленинского проспекта на проспект Вернадского. Движение на участке плотное, лучше объезжать по ул. 26 Бакинских Комиссаров», — говорится в сообщении ЦОДД.

Авторы: Дмитрий Серков, Евгений Калюков
Теги: стрельба
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