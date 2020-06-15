В полиции назвали имя открывшего стрельбу на Ленинском проспекте

Стрельбу по полицейским на Ленинском проспекте открыл 25-летний уроженец Ингушетии, сообщил источник РБК в главном управлении МВД по Москве. Информацию подтвердил другой источник в территориальном отделе полиции.

«Стрельбу из переделанного под боевое оружие газового пистолета марки МР-79-9Т открыл 25-летний уроженец Ингушетии Ратмир Галаев», — рассказал собеседник РБК. По его словам, Галаева проверят по базам данных МВД и ФСБ на причастность к организациям террористической направленности, в том числе и к запрещенной в России организации «Исламское государство».

Сейчас полиция проводит технические мероприятия по мобильным средствам связи и изучит видео с камер наружного наблюдения, чтобы установить маршрут его передвижения и возможных подельников.

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