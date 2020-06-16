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Общество ,  
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СК назвал беспричинной стрельбу на Ленинском проспекте

Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

Мужчина, который накануне открыл стрельбу в сторону сотрудников ДПС, сделал это без причины. Об этом сообщает главное следственное управление СК по Москве.

«Молодой мужчина 1995 года рождения, находясь на проезжей части вблизи жилых домов, <...> беспричинно открыл стрельбу в сторону сотрудников ДПС», — говорится в сообщении.

Полицейские получили тяжелые ранения, но смогли задержать нападавшего, а затем были доставлены в больницу. Мужчина, напавший на полицейских, был также госпитализирован.

СК обыскал квартиру подозреваемого и его знакомых, где незадолго до преступления он оставил сумку, в которой находился его личный дневник. При этом знакомые мужчины отметили, что в последнее время он вел себя замкнуто.

В полиции назвали имя открывшего стрельбу на Ленинском проспекте
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Ранее источники ТАСС и «Интерфакса» сообщили, что сотрудники полиции нашли экстремистские материалы при обыске в квартире Галаева.

Перестрелка на Ленинском проспекте в Москве произошла 15 июня. Изначально сообщалось, что стрельбу по сотрудникам ДПС открыл водитель такси, затем ГУ МВД по Москве сообщило, что на инспекторов, остановивших нарушителя правил дорожного движения, напал проходивший мимо мужчина. Источники РБК сообщали, что стрельбу из переделанного под боевое оружие газового пистолета марки МР-79-9Т открыл 25-летний уроженец Ингушетии Ратмир Галаев.

СК возбудил уголовное дело по ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов). По этой статье нападавшему грозит от 12 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Теги: Следственный комитет, стрельба, Ленинский проспект, Москва
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Стрельбу в Москве сочли посягательством на жизнь полицейского
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В Москве полицейские пострадали при стрельбе на Ленинском проспекте
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