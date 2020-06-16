СК назвал беспричинной стрельбу на Ленинском проспекте

Фото: АГН «Москва»

Мужчина, который накануне открыл стрельбу в сторону сотрудников ДПС, сделал это без причины. Об этом сообщает главное следственное управление СК по Москве.

«Молодой мужчина 1995 года рождения, находясь на проезжей части вблизи жилых домов, <...> беспричинно открыл стрельбу в сторону сотрудников ДПС», — говорится в сообщении.

Полицейские получили тяжелые ранения, но смогли задержать нападавшего, а затем были доставлены в больницу. Мужчина, напавший на полицейских, был также госпитализирован.

СК обыскал квартиру подозреваемого и его знакомых, где незадолго до преступления он оставил сумку, в которой находился его личный дневник. При этом знакомые мужчины отметили, что в последнее время он вел себя замкнуто.