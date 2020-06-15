Полиция назвала зачинщика стрельбы на Ленинском проспекте в Москве

По факту случившегося заведено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь полицейского, стрелку грозит до 12 лет лишения свободы

На месте стрельбы на Ленинском проспекте (Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»)

Стрельбу по сотрудникам ГИБДД на Ленинском проспекте открыл не водитель остановленного ими за нарушение правил дорожного движения автомобиля, а проходивший мимо мужчина, сообщается на сайте Главного управления МВД по Москве.

В ведомстве пояснили, что двое инспекторов ДПС получили ранения, после того как нападавший открыл огонь из, предположительно, травматического оружия.

«С целью обезвреживания нападавшего <...> сотрудниками было применено табельное огнестрельное оружие. Несмотря на ранения, сотрудники полиции задержали злоумышленника», — говорится в сообщении столичного ГУ МВД.

После этого и нападавший, и пострадавшие полицейские были доставлены в больницу.