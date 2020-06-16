В Совфеде назвали вероятный срок принятия проекта об удаленной работе

Законопроект об удаленной работе, который внесли на рассмотрение в Госдуму, должен заработать с 1 января 2021 года. Об этом рассказал один из его авторов, вице-спикер Совета Федерации и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, сообщается на сайте партии.

«Мы хотим, чтобы с 1 января 2021 года он заработал», — заявил Турчак.

По его словам, в связи с этим принять инициативу в первом чтении в парламенте рассчитывают уже до летних думских каникул, после чего законопроект будут обсуждать региональные законодательные органы. «Это закон совместного ведения — позицию должны сформулировать региональные парламенты», — пояснил Турчак.

После этого, по плану инициаторов законопроекта, во время осенней парламентской сессии документ пройдет второй и третье чтение, сказал вице-спикер Совфеда.