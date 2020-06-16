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В Совфеде назвали вероятный срок принятия проекта об удаленной работе

Законопроект об удаленной работе, который внесли на рассмотрение в Госдуму, должен заработать с 1 января 2021 года. Об этом рассказал один из его авторов, вице-спикер Совета Федерации и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, сообщается на сайте партии.

«Мы хотим, чтобы с 1 января 2021 года он заработал», — заявил Турчак.

По его словам, в связи с этим принять инициативу в первом чтении в парламенте рассчитывают уже до летних думских каникул, после чего законопроект будут обсуждать региональные законодательные органы. «Это закон совместного ведения — позицию должны сформулировать региональные парламенты», — пояснил Турчак.

После этого, по плану инициаторов законопроекта, во время осенней парламентской сессии документ пройдет второй и третье чтение, сказал вице-спикер Совфеда.

Володин и Матвиенко внесли законопроект об удаленной работе в России
Общество
Фото: Роман Пименов / ТАСС

Сейчас в России права работника в условиях удаленной работы не регулируются законодательством, в Трудовом кодексе фигурирует только понятие дистанционной работы. К нему авторы законопроекта, который внесли в парламент 16 июня, предлагают добавить понятия «временная дистанционная (удаленная) работа» и «комбинированная дистанционная (удаленная) работа».

Введение удаленки в законодательство позволит работникам официально работать вне стационарного рабочего места, а переводить на такой режим сотрудников можно будет на основании как минимум трех факторов — соглашения сторон, производственной необходимости или обстоятельств непредвиденного характера.

Кроме того, для дистанционных работников предлагают, так же как и для обычных, закрепить режим труда. Они получат право не быть на связи с работодателем круглосуточно.

Собянин попросил московский бизнес оставить сотрудников на удаленке
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Фото: Kacper Pempel / Reuters

Необходимость урегулировать вопрос удаленной работы возникала в связи с эпидемией COVID-19, вынудившей бизнес и госучреждения массово переводить сотрудников в такой режим работы.

Спустя несколько месяцев такого режима отдельные компании дали возможность сотрудникам продолжать удаленно по согласованию с непосредственным начальством. Например, так поступила Mail.ru Group, аналогичное решение приняли в QIWI, «Яндексе» и Тинькофф Банке. Альфа-банк продлил дистанционную работу для сотрудников до конца 2020 года.

Теги: удаленная работа, законопроект, Андрей Турчак
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