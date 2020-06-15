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Песков заявил о сожалении из-за «раздражителей» в отношениях с Прагой

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Максим Шеметов / AP)

Кремль сохраняет заинтересованность в налаживании партнерских отношений с Чехией, несмотря на возникшие в последние месяцы проблемы в отношениях между странами. Об этом сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Последние месяцы, действительно, привнесли определенные раздражители в наши двусторонние отношения, мы сожалеем в этой связи», — сказал Песков.

Он добавил, что Путин «безусловно осведомлен» о ситуации с памятником маршалу Ивану Коневу, который демонтировали в Праге в начале апреля.

«Конечно, лично он не может заниматься этой темой, вы знаете, что различные варианты предлагались нашим чешским визави, к сожалению, пока ни один из этих вариантов не был встречен с пониманием», — сказал Песков.

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