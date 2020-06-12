Появилась интерактивная карта выхода регионов из режима самоизоляции

На сайте Cтопкоронавирус.рф опубликована интерактивная карта выхода российских регионов из режима всеобщей самоизоляции. На ней показано, на каком этапе отмены введенных из-за коронавируса ограничений находится каждый субъект.

Всего предусмотрены три этапа, ни к одному пока не приступили в 14 регионах России. К третьему и завершающему периоду перешли только в Сахалинской области, на этом этапе все магазины и предприятия сферы услуг могут возобновить работу без ограничений по площади и числу посетителей, можно полностью открыть кафе, образовательные учреждения, гостиницы, парки и скверы.

Санкт-Петербург, Ленинградская и Московская области, согласно карте, находятся на 1 этапе снятия ограничений. В Москве начался второй этап.

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