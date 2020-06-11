Мурашко назвал регионы с благоприятной ситуацией по COVID-19

Примерно в четверти регионов России обстановка по коронавирусу сейчас спокойная, однако население все равно должно соблюдать меры безопасности, сообщил глава Минздрава

Михаил Мурашко (Фото: пресс-служба Госдумы РФ / ТАСС)

Всего в России насчитывается 21 регион с благоприятной эпидемиологической ситуацией, в их числе Москва и Тюменская область. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала «Россия 1».

«По нашим оценкам, 21 регион достаточно спокоен пока. Но в остальных все-таки эпидемиологический процесс течет. Можно назвать несколько регионов, [где обстановка наиболее спокойная], например Тюменская область. Москва дает хороший результат по снижению госпитализаций, по количеству заболевших», — сказал Мурашко (цитата по ТАСС).

Министр отметил, что населению, даже в благополучных регионах, по-прежнему необходимо соблюдать все меры предосторожности.

Мурашко не исключил, что форматы ограничений, введенных в России, могут стать «плавающими». «Есть формат в том числе «плавающего» режима ограничений. Могут использоваться разные режимы. Жесткий карантин, «плавающие» какие-то мероприятия, когда ограничения вводятся в выходные дни», — рассказал он.