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Пандемия коронавируса ,  
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Мурашко назвал регионы с благоприятной ситуацией по COVID-19

Примерно в четверти регионов России обстановка по коронавирусу сейчас спокойная, однако население все равно должно соблюдать меры безопасности, сообщил глава Минздрава
Михаил Мурашко
Михаил Мурашко (Фото: пресс-служба Госдумы РФ / ТАСС)

Всего в России насчитывается 21 регион с благоприятной эпидемиологической ситуацией, в их числе Москва и Тюменская область. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала «Россия 1».

«По нашим оценкам, 21 регион достаточно спокоен пока. Но в остальных все-таки эпидемиологический процесс течет. Можно назвать несколько регионов, [где обстановка наиболее спокойная], например Тюменская область. Москва дает хороший результат по снижению госпитализаций, по количеству заболевших», — сказал Мурашко (цитата по ТАСС).

Министр отметил, что населению, даже в благополучных регионах, по-прежнему необходимо соблюдать все меры предосторожности.

Мурашко не исключил, что форматы ограничений, введенных в России, могут стать «плавающими». «Есть формат в том числе «плавающего» режима ограничений. Могут использоваться разные режимы. Жесткий карантин, «плавающие» какие-то мероприятия, когда ограничения вводятся в выходные дни», — рассказал он.

Собянин посоветовал ограничить поездки в Москву гостям из регионов
Общество
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Согласно последней официальной информации, в Москве было выявлено более 201 тыс. случаев заражения коронавирусом. Из них 1436 — за последние сутки. Число выявляемых ежесуточно новых случаев заражения в столице снижается с середины мая, когда в городе за день фиксировалось порядка 5 тыс. случаев заражения. Мэр Москвы Сергей Собянин 11 июня заявил, что не рекомендует жителям других регионов приезжать в столицу, однако пообещал не вводить карантин для приезжающих.

В Тюменской области всего было выявлено 2047 случаев заражения, за последние сутки — 34. На пике в мае в регионе регистрировалось около 70 случаев заражения в сутки.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: коронавирус, эпидемия, Москва, Тюменская область
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