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Пандемия коронавируса ,  
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В Петербурге объяснили менее жесткий карантин образованностью населения

Вице-губернатор Евгений Елин считает, что в Санкт-Петербурге «более ровный, образованный и квалифицированный состав населения», чем в Москве, поэтому карантин там менее жесткий
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург (Фото: Замир Усманов / Global Look Press)

Ограничения из-за коронавируса в Санкт-Петербурге были не такими жесткими, как в Москве, и карантин в городе снимают более «аккуратно». Об этом вице-губернатор Евгений Елин заявил в эфире телеканала «Сант-Петербург», отвечая на вопрос, почему в городе ограничения не сняли одновременно с Москвой.

Елин отметил, что распространение коронавируса в столице началось на две недели раньше. Кроме того, Москву и Санкт-Петербург, по его словам, нельзя сравнивать, поскольку местные власти идут «куда более щадящим путем».

«Мы не вводили таких жестких ограничений, как Москва, и, на наш взгляд, это оправданно. Не потому что мы умнее. А потому, что мы считаем, что у нас куда более подготовленные жители, у нас более ровный, образованный и квалифицированный состав населения», — объяснил Елин. «Мы не вводили настолько жесткие ограничения, не закрывали большое количество предприятий, не вводили пропуска, но поэтому и снимаем их мы более аккуратно, чем Москва», — сказал вице-губернатор.

Власти Петербурга анонсировали план снятия ограничений вслед за Москвой
Общество
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Режим самоизоляции, цифровых пропусков и прогулки по графику в Москве отменили с 9 июня. При этом запрет на массовые мероприятия в городе сохранился, а жители столицы по-прежнему должны носить маски в общественных местах и на улице. Кроме того, с 9 июня открылись не все секторы экономики. Работу в полном объеме возобновил каршеринг, парикмахерские, библиотеки, службы проката, киностудии, студии звукозаписи и прочие. С 16 июня стоматологические клиники начнут плановый прием пациентов, откроются летние веранды кафе и ресторанов, однако стационарным заведениям разрешат возобновить работу только с 23 июня. С этого же дня смогут открыться фитнес-центры, бассейны и детские сады. Ограничения в Москве ввели с конца марта.

Индекс уровня ограничений из-за Covid-19 в мире
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Источник: Oxford COVID-19 Government Response Tracker, Blavatnik School of Government
Данные по миру i

В Петербурге режим всеобщей самоизоляции начал действовать с 30 марта. Власти запрещали посещать метро без перчаток и масок, а также временно запретили посещать кладбища и прощаться с умершими (позже ритуал прощания возобновили, но с соблюдением санитарных норм).

Губернатор города Александр Беглов 25 мая говорил, что не будет снимать ограничения, так как количество зараженных коронавирусом превышает число выздоровевших. План по снятию карантина власти представят в ближайшие дни, утверждал Беглов 8 июня.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Санкт-Петербург, самоизоляция, коронавирус
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