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Попова заявила о сохранении масочного режима по всей России

Масочный режим сохраняется по всей стране, несмотря на смягчение или отмену введенных из-за эпидемии коронавируса ограничений. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью «Комсомольской правде».

Глава Роспотребнадзора заметила, что опасность сохраняется до тех пор, пока нет вакцины от коронавируса. Поэтому следует быть очень осторожными. «Во всех субъектах Российской Федерации, независимо от режима снятия ограничений, остается масочный режим», — заявила Попова.

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Фото: Manuel Velasquez / Getty Images

Она согласилась, что граждане «устали находиться в режиме бесконечных ограничений» и хотят вернуться к привычному образу жизни. Но отмена всеобщей самоизоляции не означает окончания эпидемии. «Надо четко понимать, что вирус никуда не ушел. Вирус остается с нами», — пояснила главный санитарный врач страны.

С 9 июня в Москве отменен режим самоизоляции, цифровых пропусков, возобновили работу часть предприятий из сферы услуг. Однако столичные власти решили не отменять режим обязательного ношения медицинских масок и перчаток в общественных местах, торговых точках и транспорте.

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Источник: Oxford COVID-19 Government Response Tracker, Blavatnik School of Government
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Теги: Анна Попова, медицинские маски, коронавирус
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