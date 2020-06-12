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Королева Великобритании поздравила россиян с праздником

Елизавета II
Елизавета II (Фото: Joe Giddens / Getty Images)

Королева Великобритании Елизавета II направила поздравления российскому народу по случаю национального праздника — Дня России, который отмечается 12 июня. Об этом говорится в заявлении британского посольства в Twitter.

«Я с большим удовольствием направляю самые теплые поздравления по случаю вашего национального праздника, а также наилучшие пожелания народу России в это трудное время», — приводит посольство слова королевы.

«Мы присоединяемся к поздравлениям», — добавили в британском диппредставительстве.

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Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Ранее россиян поздравил с праздником госсекретарь США Майк Помпео. Поздравления президенту России Владимиру Путину направили лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Москвичей поздравил мэр столицы Сергей Собянин.

Помимо этого с борта МКС соотечественников поздравили российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер.

Теги: Королева Великобритании, День России, поздравление
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