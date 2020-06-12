Лукашенко поздравил Путина с Днем России

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко поздравил президента Владимира Путина с Днем России. Об этом сообщается на сайте белорусского лидера.

«С большим уважением в Беларуси относятся к успехам братского народа в создании сильной и процветающей России, обеспечении достойного качества жизни людей и роста их благосостояния», — говорится в поздравлении.

Лукашенко выразил уверенность, что конструктивный диалог между Москвой и Минском способствует упрочению стабильности и безопасности в регионе.

Белоруссий лидер также направил поздравления председателю правительства России Михаилу Мишустину, председателю Совета Федерации Федерального Собрания Валентине Матвиенко, председателю Государственной Думы Вячеславу Володину.