Онлайн-ретейлеры увидели спрос на флаги и фейерверки перед Днем России

Специалисты Wildberries и Ozon в преддверии Дня России зафиксировали рост продаж товаров с национальной символикой. Наибольшей популярностью у покупателей пользовались флаги, значки, футболки, пиротехника и историческая литература

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

За последние две недели онлайн-ретейлеры зафиксировали резкий рост спроса на товары с российской символикой. Таким образом россияне готовились к празднованию Дня России, который отмечается 12 июня, сообщили РБК в пресс-службах Wildberries и Ozon.

По данным Wildberries, в период с 1 по 10 июня спрос на товары с национальной символикой вырос на 40% по сравнению с концом мая (с 22 по 31 мая). Наибольшей популярностью у покупателей онлайн-ретейлера пользовались флаги и значки — в июне их заказывали в 1,5 раза больше, чем в конце мая.

Продажи футболок с российской символикой на Wildberries в этот период выросли на треть: самыми востребованными из них стали модели с триколором и изображением бурого медведя.

Специалисты Ozon проанализировали несколько сотен тысяч заказов и почти 1 млн поисковых запросов, выяснив, что спрос на товары с российской символикой начал расти еще в конце мая. Больше всего россияне приобретали флаги и воздушные шары — продажи с 27 мая по 8 июня выросли в пять раз и 3,4 раза год к году соответственно.