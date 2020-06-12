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Онлайн-ретейлеры увидели спрос на флаги и фейерверки перед Днем России

Специалисты Wildberries и Ozon в преддверии Дня России зафиксировали рост продаж товаров с национальной символикой. Наибольшей популярностью у покупателей пользовались флаги, значки, футболки, пиротехника и историческая литература
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

За последние две недели онлайн-ретейлеры зафиксировали резкий рост спроса на товары с российской символикой. Таким образом россияне готовились к празднованию Дня России, который отмечается 12 июня, сообщили РБК в пресс-службах Wildberries и Ozon.

По данным Wildberries, в период с 1 по 10 июня спрос на товары с национальной символикой вырос на 40% по сравнению с концом мая (с 22 по 31 мая). Наибольшей популярностью у покупателей онлайн-ретейлера пользовались флаги и значки — в июне их заказывали в 1,5 раза больше, чем в конце мая.

Продажи футболок с российской символикой на Wildberries в этот период выросли на треть: самыми востребованными из них стали модели с триколором и изображением бурого медведя.

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Специалисты Ozon проанализировали несколько сотен тысяч заказов и почти 1 млн поисковых запросов, выяснив, что спрос на товары с российской символикой начал расти еще в конце мая. Больше всего россияне приобретали флаги и воздушные шары — продажи с 27 мая по 8 июня выросли в пять раз и 3,4 раза год к году соответственно.

«Примерно одинаково приобретают компактные флаги для украшения квартир и большие, длиной более метра, — их вывешивают за окна и на балконах. Также популярностью пользуются небольшие флажки, которые можно закрепить на рабочем столе или в машине», — сообщили в Ozon.

В преддверии праздника резко вырос спрос на пиротехнику. С 27 мая по 8 июня продажи фейерверков и хлопушек выросли на 127% год к году. Особой популярностью пользуются пневмохлопушки с разноцветным конфетти внутри.

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Кроме того, россияне активно покупали различные книги по истории России. Их продажи выросли на 146% год к году, причем спросом пользуются как взрослая историческая литература, так и детские энциклопедии и познавательные книги.

«На первой неделе июня пользователи покупали аксессуары и товары для дома с патриотичной символикой, видимо в подарок; чаще всего покупали обложки на паспорт, фляги и чехлы для телефона», — рассказали в Ozon.

Автор: Михаил Юшков
Теги: День России, рост продаж, онлайн-ретейлер, Wildberries, Ozon
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