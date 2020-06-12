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Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину поздравительную телеграмму по случаю Дня России, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

«По случаю Дня России шлю горячее поздравление и теплый привет Вам, правительству и народу Российской Федерации от имени правительства и народа КНДР», — говорится в телеграмме.

Ким Чен Ын отметил, что российский народ «добивается больших успехов в борьбе за построение сильной и процветающей России». Северокорейский лидер также подчеркнул важность укрепления дружбы России и КНДР.

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Он вспомнил свою встречу с Путиным, состоявшуюся в апреле 2019 года во Владивостоке, и выразил уверенность, что достигнутые тогда договоренности будут способствовать развитию российско-корейских отношений.

Ким Чен Ын также пожелал Путину здоровья и успехов в работе, а гражданам России — благосостояния и процветания.

С праздником россиян также поздравил госсекретарь США Майк Помпео. В своем поздравлении он напомнил, что в этот день отмечается 30-я годовщина принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР, в которой зафиксированы демократические устремления и суверенитет народа России.
 

Теги: Ким Чен Ын, Владимир Путин, День России, поздравление
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