Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину поздравительную телеграмму по случаю Дня России, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

«По случаю Дня России шлю горячее поздравление и теплый привет Вам, правительству и народу Российской Федерации от имени правительства и народа КНДР», — говорится в телеграмме.

Ким Чен Ын отметил, что российский народ «добивается больших успехов в борьбе за построение сильной и процветающей России». Северокорейский лидер также подчеркнул важность укрепления дружбы России и КНДР.

Он вспомнил свою встречу с Путиным, состоявшуюся в апреле 2019 года во Владивостоке, и выразил уверенность, что достигнутые тогда договоренности будут способствовать развитию российско-корейских отношений.