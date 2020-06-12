Российские космонавты с МКС поздравили соотечественников с Днем России

Российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, которые находятся на Международной космической станции (МКС), поздравили соотечественников с Днем России. Соответствующее видеопоздравление размещено на странице госкорпорации «Роскосмос» в Twitter.

«Дорогие друзья, с борта Международной космической станции примите поздравления с главным государственным праздником нашей страны — Днем России», — сказал Иванишин.

По его словам, праздник «символизирует мощь и величие российского государства».

В свою очередь Вагнер пожелал россиянам терпения, успеха, и достижения поставленных целей. «Пусть вас окружают любовь, счастье и мир, спокойствие, благополучие и согласие», — сказал космонавт.

Ранее имени правительства и американского народа россиян поздравил с праздником госсекретарь США Майк Помпео.

Помимо этого, по случаю Дня России поздравительную телеграмму Владимиру Путину направил лидер КНДР Ким Чен Ын. В своем поздравлении он отметил роль российского народа «в борьбе за построение сильной и процветающей России».

День России — национальный праздник Российской Федерации, который отмечается 12 июня. Установлен указом президента России от 2 июня 1994 года. В соответствии с Трудовым кодексом является нерабочим праздничным днем.