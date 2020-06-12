Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 июня
USD ЦБ: 68,62 (-0,06) Quote, 10 июн, 13:25
Курс евро на 11 июня
EUR ЦБ: 77,92 (+0,57) Quote, 10 июн, 13:25
Госсекретарь США поздравил россиян с Днем России Общество, 04:15 КНДР заявила о достижении «точки отчаяния» в годовщину саммита с Трампом Политика, 03:54 СМИ сообщили о тестировании новой функции WhatsApp Технологии и медиа, 03:45 Байден пригрозил Трампу военным переворотом Политика, 03:05 Обнаруживший бессимптомных носителей врач назвал срок второй волны COVID Общество, 03:00 Власти США обяжут делать доклад о поддержке Россией расистов в мире Политика, 02:51 Ученые рассчитали срок завершения эпидемии коронавируса в России Общество, 02:09 В проекте оборонного бюджета США сделали акцент на конкуренцию с Россией Политика, 02:08 В чемпионате Испании по футболу состоялся первый матч после паузы Спорт, 01:41 Украина получит от США $250 млн для защиты от «российской агрессии» Политика, 01:22 Константин Цзю назвал основной недостаток Хабиба Нурмагомедова Спорт, 01:00 Sony впервые показала игровую консоль PlayStation 5 Технологии и медиа, 00:25 В Подмосковье каршеринг возобновит работу без ограничений с 15 июня Общество, 00:19 Мурашко посоветовал не ходить в гости из-за риска заражения коронавирусом Общество, 00:11
Общество ,  
0 

Госсекретарь США поздравил россиян с Днем России

Госсекретарь США Майк Помпео поздравил россиян с Днем России. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента.

«От имени правительства США и американского народа я поздравляю граждан России, которые отмечают День России», — сказал Помпео.

Он сообщил, что в этот день отмечается 30-я годовщина принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР. По словам госсекретаря США, в этом документе зафиксированы демократические устремления и суверенитет народа России, а также его многовековая история, культура и традиции. Помпео добавил, что декларация гарантировала права россиян в соответствии с принципами верховенства закона, а также готовность граждан России жить в мире с другими странами.

Роструд напомнил россиянам о двух сокращенных рабочих неделях в июне
Общество
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Помпео напомнил, что в этом году отмечается 75-я годовщина окончания Второй мировой войны. В связи с этим он подчеркнул значимость вклада российских солдат в победу и призвал не забывать, что сотрудничество союзных держав, в том числе США и СССР, положило конец нацистской агрессии.

День России ежегодно отмечается 12 июня. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, в этом году в честь праздника будут проводится официальные мероприятия, однако жителям города не следует выходить на улицу из-за эпидемии коронавируса. По его словам, в столице все еще сохраняется риск заражения коронавирусной инфекцией, а массовые мероприятия по-прежнему запрещены.

Теги: США, Майк Помпео, День России
Материалы по теме
Захарова поблагодарила Помпео за предложение помощи после ЧП в Норильске
Общество
Помпео обвинил Россию в наведении вооружений на инфраструктуру США
Политика
Власти США обяжут делать доклад о поддержке Россией расистов в мире
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter