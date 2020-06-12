Госсекретарь США поздравил россиян с Днем России

Госсекретарь США Майк Помпео поздравил россиян с Днем России. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента.

«От имени правительства США и американского народа я поздравляю граждан России, которые отмечают День России», — сказал Помпео.

Он сообщил, что в этот день отмечается 30-я годовщина принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР. По словам госсекретаря США, в этом документе зафиксированы демократические устремления и суверенитет народа России, а также его многовековая история, культура и традиции. Помпео добавил, что декларация гарантировала права россиян в соответствии с принципами верховенства закона, а также готовность граждан России жить в мире с другими странами.

Помпео напомнил, что в этом году отмечается 75-я годовщина окончания Второй мировой войны. В связи с этим он подчеркнул значимость вклада российских солдат в победу и призвал не забывать, что сотрудничество союзных держав, в том числе США и СССР, положило конец нацистской агрессии.